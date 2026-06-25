Mexicul a trimis Cehia acasă, Africa de Sud a reușit o premieră

Gazdă a turneului final alături de Canada și SUA, Mexicul a câștigat (3-0) și în fața Cehiei, terminând pe locul 1 în Grupa A la CM de fotbal. Pe poziția a doua s-a clasat Africa de Sud, care a dispus (1-0) de Coreea de Sud.

Mexicanii au încheia grupa cu un parcurs perfect, după ce au învins Cehia prin golurile marcate de Mateo Chavez (min. 55), Julian Quinones (min. 61) și Alvaro Fidalgo (min. 90+4).

În min. 78, portarul Guillermo Ochoa, care are aproape 41 de ani, a fost introdus pe teren. El a bifat astfel participarea la a șasea sa Cupă Mondială consecutivă. Aflat la a 153-a selecție, Ochoa a trimis o degajare în minutele adiționale ale meciului (min. 90+4), Gimenez a fost blocat de portar, dar Fidalgo a marcat al treilea gol al mexicanilor.

În șaisprezecimile de finală, Mexicul va întâlni echipa clasată pe locul al treilea într-una din grupele C, E, F, H sau I.

Calificată la turneul final după două meciuri de baraj, Cehia a părăsit competiția după evoluții dezamăgitoare: 1-2 cu Coreea de Sud, 1-1 cu Africa de Sud și 0-3 cu Mexicul.

„Bafana Bafana” a început slab turneul final

Selecționata Africii de Sud, în schimb, a reușit surpriza, calificându-se în „16”-imile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026 după ce a învins Coreea de Sud cu 1-0 (0-0), pe Monterrey Stadium.

„Bafana Bafana” s-a impus prin golul marcat de Thapelo Maseko (min. 63). Africa de Sud a trecut în premieră de faza grupelor la Cupa Mondială de fotbal. În „16”-imi, aceasta va juca cu Canada, la Los Angeles, în timp ce Coreea de Sud va trebui să aștepte să vadă dacă va fi una dintre cele opt echipe calificate în faza eliminatorie de pe locul al treilea.

Cum arată acum tabloul „16”-imilor de finală

Germania - locul 3 Grupele A/B/C/D/F

Franța sau Norvegia - locul 3 Grupele C/D/F/G/H

Africa de Sud - Canada

locul 1 Grupa F - Maroc

locul 2 Grupa K - locul 2 Grupa L

locul 1 Grupa H - Austria sau Algeria

SUA - locul 3 Grupele B/E/F/I/J

locul 1 Grupa G - locul 3 Grupele A/E/H/I/J

Brazilia - locul 2 Grupa F

locul 2 Grupa E - Franța sau Norvegia

Mexic - locul 3 - Grupele C/E/F/H/I

locul 1 Grupa L - locul 3 Grupele E/H/I/J/K

Argentina - locul 2 Grupa H

Australia sau Paraguay - locul 2 Grupa G

Elveția - locul 3 Grupele E/F/G/I/J

locul 1 Grupa K - locul 3 Grupele D/E/I/J/L

Grupa A

Meciuri disputate

11 iunie 2026

Mexic - Africa de Sud 2-0

12 iunie 2026

Coreea de Sud - Cehia 2-1

18 iunie 2026

Cehia - Africa de Sud 1-1

19 iunie 2026

Mexic - Coreea de Sud 1-0

25 iunie

Cehia - Mexic 0-3

Africa de Sud - Coreea de Sud 1-0

Clasament

1. Mexic 9 puncte (+6)

2. Africa de Sud 4 punct (-1)

3. Coreea de Sud 3 puncte (-1)

4. Cehia 1 punct (-4)