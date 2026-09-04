Viața distrusă a unui fost golgheter. A ajuns să doarmă în cort, pe străzi, din cauza drogurilor: „E mai bine să creadă că am murit!”

Viața lui Régis Pitbull s-a schimbat radical după retragerea din fotbal. La 49 de ani, fostul atacant care a îmbrăcat tricourile unor echipe precum Corinthians, Vasco și Ponte Preta se confruntă acum cu o dependență severă de crack și trăiește pe străzile din Pirituba, în nordul orașului São Paulo.

Régis Pitbull Foto: Captură X

De aproximativ două luni, Régis își duce existența într-o piață din cartierul în care a crescut. Și-a improvizat un adăpost din prelate, pături și bucăți de carton, după ce a ajuns să piardă locuința și sprijinul unei mari părți dintre apropiați.

În prezent, fostul fotbalist se bazează în mare măsură pe ajutorul oamenilor din zonă. Un restaurant din apropiere îi oferă zilnic mâncare, iar Régis folosește localul și pentru a merge la toaletă sau pentru a-și încărca telefonul.

Consumul de droguri a început încă din perioada în care era fotbalist profesionist

Régis Pitbull nu vrea, cel puțin deocamdată, să meargă într-un centru de tratament, deși apropiații încearcă să-l convingă să accepte ajutorul. Fostul atacant spune că, înainte de orice, are nevoie de un loc de muncă pentru a-și putea pune viața din nou pe picioare.

Problemele cu drogurile nu au apărut după retragerea din fotbal. Régis s-a confruntat cu dependența încă din perioada în care era jucător profesionist și a fost suspendat de două ori după ce a fost depistat pozitiv la marijuana. A revenit de fiecare dată pe teren, însă situația s-a agravat treptat după ce și-a încheiat cariera, în 2012.

În 2022, fostul fotbalist a ajuns într-un centru de reabilitare, dar tentativa de a scăpa de dependență nu a durat. La mai puțin de o lună de la externare, a recidivat, iar în anii care au urmat problemele sale au devenit tot mai grave.

Singurul imobil deținut, la un pas de a fi pierdut

Paradoxal, Régis încă deține un apartament, însă nu mai locuiește acolo. Datoriile acumulate pentru întreținere și impozite au dus la o acțiune în instanță, iar fostul atacant riscă să piardă și ultima proprietate care îi aparține. În 2025, el a fost arestat după ce l-a agresat pe administratorul imobilului și a purtat ulterior, timp de câteva luni, o brățară electronică în urma unei măsuri dispuse de autorități.

Régis are doi copii, iar tatăl și frații săi sunt încă în viață. Mama lui a murit însă în urmă cu câțiva ani, fără să apuce să-și vadă fiul depășind dependența care i-a schimbat radical viața.

„Dacă oamenii cred că am murit, e mai bine!”

În momentul în care a fost întâlnit de jurnaliști, Régis se chinuia să repare pana bicicletei sale. Situația în care se află acum i-a amintit de anii în care era vedetă în fotbalul brazilian și ducea o viață la care astăzi doar mai poate privi în urmă.

„Nu vreau ca nimeni să știe că exist. Dacă oamenii cred că am murit, e mai bine. Nu sunt un om de compătimit. Înainte conduceam un BMW, aveam și o Dakota (n.r. - o camionetă). Odată am mers la un restaurant să mănânc o coastă din aia de top și nici măcar nu m-au lăsat să plătesc. Au făcut poze cu mine și mi-au spus că nu trebuie să achit nota. Îți imaginezi așa ceva astăzi?”, a spus Régis Pitbull, conform ge.globo.com.