Vechiul coleg al lui Lebron James, găsit prăbușit pe stradă. Sub influența drogurilor, fosta vedetă din NBA a fost băgată în arest

Delonte West, fostul baschetbalist care a câștigat aproape 20 milioane de dolari de-a lungul carierei, traversează perioade terifiante, astfel că de la o carieră respectabilă în NBA, a ajuns după gratii, sub influența substanțelor interzise, fiind găsit inconștient pe stradă.

Delonte West a evoluat alături de Lebron James, la Cleveland Cavaliers.

De mai mulți ani, fostul jucător trăiește pe străzile din Detroit, unde a fost recunoscut și filmat de trecători, aceiași oameni care, altădată, îl aplaudau la meciurile de milioane de dolari din NBA. Din păcate, starea lui psihică s-a degradat puternic în timp, iar foștii săi colegi au încercat în repetate rânduri să-l sprijine, însă fără rezultate.

A fost internat la dezintoxicare

La un moment dat, West a fost internat într-o clinică de dezintoxicare și părea că își revine, scăpând de dependențe. Totuși, după ce a fost externat, a recăzut rapid și a revenit la vechile obiceiuri care i-au distrus viața.

Cel mai recent incident, petrecut acum câteva zile, a șocat din nou opinia publică: sportivul a fost găsit inconștient și sub influența drogurilor pe stradă. Poliția l-a reținut și l-a dus la secție.

Potrivit presei americane, West a refuzat îngrijirile medicale, iar autoritățile au decis să-l rețină temporar pentru siguranța lui și a celor din jur. După câteva ore, a fost eliberat, fapt care a stârnit nemulțumirea fanilor. Mulți consideră că fostul baschetbalist are nevoie urgentă de ajutor specializat și ar trebui trimis din nou la tratament.

Probleme financiare serioase și dificultăți de ordin psihic

West și-a început cariera profesionistă la Boston Celtics, echipă care l-a ales în prima rundă a draftului NBA din 2004, cu numărul 24. Apoi a jucat pentru Seattle SuperSonics (sezonul 2007–2008), Cleveland Cavaliers (2008–2010) și Dallas Mavericks (2011–2012, semnând un nou contract și în 2012). După perioada petrecută în NBA, a continuat să evolueze în ligi de dezvoltare și în campionate din afara Statelor Unite.

De-a lungul carierei sale în NBA, Delonte West a câștigat aproximativ 16,4 milioane de dolari doar din salarii. Cel mai valoros contract al său a fost semnat cu Cleveland Cavaliers în 2008, pe o perioadă de trei ani, în valoare de aproape 12,7 milioane de dolari.