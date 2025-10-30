Veste dureroasă din NBA: un baschetbalist tânăr de la campioana Oklahoma City Thunder, diagnosticat cu cancer la testicule

Baschetbalistul sârb Nikola Topic, de la echipa Oklahoma City Thunder - campioana NBA, a fost diagnosticat cu cancer testicular. A ratat sezonul trecut, cel de debut în campionatul nord-american, din cauza unei accidentări.

Nikola Topic are cancer testicular, este vestea care cutremură liga de baschet de peste Ocean. Sam Presti, directorul general al echipei Oklahoma City Thunder (OKC), a anunțat vestea teribilă în sala de sport, în timpul antrenamentului efectuat de campioana NBA.

Jucătorul sârb, în vârstă de 20 de ani, a fost al 12-lea ales în draftul din 2024, dar nu a putut juca sezonul trecut, stagiunea de debutant, din cauza unei rupturi de ligament încrucișat la genunchiul stâng. Acum, după ce și-a revenit și era gata să debuteze oficial, Topic, fiul unui jucător profesionist de baschet din Novi Sad, se confruntă cu această gravă problemă de sănătate.

Presti i-a informat pe reporterii locali de faptul că Topic a început deja chimioterapia, iar oncologii sunt „extrem de optimiști” în ceea ce privește viitorul talentului jucător balcanic. „Prioritatea noastră pentru el este ca el să se recupereze complet. Se va întoarce la baschet când va fi pregătit, dar nu există așteptări. Are sprijinul, încurajarea și dragostea noastră deplină. Topic este un tânăr remarcabil, matur, care are instrumentele necesare pentru a depăși acest obstacol”, a comunicat oficialul.

Topic, care a debutat deja pentru echipa națională de seniori a Serbiei, a jucat în Liga de Vară din 2025 pentru Oklahoma City și a fost titular în primul meci din presezon împotriva lui Charlotte, înregistrând 10 puncte și 7 pase decisive, în 31 de minute.

Considerat un jucător cu un potențial enorm, un fundaș înalt de 1,98 m și o viziune de joc excelentă, a fost recrutat de Thunder în ideea de a-l transforma în creatorul de joc al echipei, pentru a-l pune în valoare pa canadianul Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul sezonului trecut. Nikola este fiul lui Milenko Topic, care a evoluat în Italia pentru Siena și la Milan.