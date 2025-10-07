Retragerea lui LeBron James, o farsă publicitară pusă la cale pentru a face reclamă unei băuturi alcoolice

Mult-anunțata „decizie a deciziilor”, care a făcut ca prețurile biletelor să crească vertiginos la meciurile echipei de baschet Los Angeles Lakers, s-a dovedit a fi o farsă publicitară.

În cele din urmă, LeBron i-a trollat ​​pe fanii baschetului din întreaga lume și și-a transformat „decizia deciziilor” într-o reclamă. Rețelele de socializare au înnebunit după postarea de ieri a „Regelui”, în care anunța „decizia tuturor deciziilor”. Mulți au căzut în plasa lui LeBron, crezând că își va anunța retragerea.

Cu toții au așteptat termenul-limită al lui James cu respirația tăiată, pentru a constata că au căzut în plasa agenților de publicitate de pe Madison Avenue.

După celebra „Decizie” din 2010, prin care și-a anunțat plecarea de la Cleveland la Miami, LeBron James revine în centrul atenției cu un nou mesaj enigmatic. Starul echipei Los Angeles Lakers a postat pe rețelele sale de socializare un scurt videoclip care prezintă în avanpremieră „a doua decizie”, „decizia tuturor deciziilor”.

Postarea a stârnit imediat curiozitate în rândul fanilor și al specialiștilor din industrie. Anunțul este programat pentru marți, 7 octombrie, la ora 19:00, în România, când „Regele” și-a dezvăluit viitorul.

Prețurilor biletelor a explodat nu doar pentru ultimul meci de acasă al echipei Lakers (care a crescut vertiginos la peste 700 de dolari pe bilet), ci și la multe cluburi pentru ultimul lor meci din acest sezon regular împotriva clubului din L.A.

Doar timpul va spune dacă tactica publicitară pentru un brand de coniac binecunoscut a avut succes, în timp ce mulți acuză compania că s-a jucat cu sentimentele a milioane de fani ai baschetului.