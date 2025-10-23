Un jucător și un antrenor din NBA, arestați de FBI pentru pariuri ilegale. Tehnicianul ar avea legături cu mafia

NBA, campionatul nord-american de baschet, este în mijlocul unei adevărat tsunami, care ar putea avea consecințe devastatoare. În această dimineață, FBI a efectuat o operațiune țintită cu scopul de a destructura o rețea ilegală de pariuri, iar mai mulți jucători proeminenți din Liga Națională de Baschet au fost prinși în flagrant.

Fundașul echipei Miami Heat, Terry Rozier, a cărui posibilă implicare fusese de mult timp zvonită, și, cel mai important, antrenorul echipei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups au fost reținuți.

Rozier, care era cu echipa în Orlando, dar n-a jucat în înfrângerea echipei Heat în fața celor de la Magic, a fost arestat la câteva ore după ce echipa s-a întors la hotel. Billups, însă, a fost ridicat de agenți FBI în Portland.

Cei doi par să aibă capete de acuzare diferite, însă o conferință de presă convocată pentru astăzi de directorul FBI, Kash Patel promite să dezvăluie detalii-cheie.

Meci suspect jucat pe 23 martie 2023

Rozier, un jucător care a câștigat peste 160 de milioane de dolari în carieră, a fost mult timp investigat pentru rolul său într-un meci considerat „suspect” de către casele de pariuri pe 23 martie 2023, când juca pentru Hornets.

NBA a lansat o anchetă, care a fost ulterior încheiată fără a se găsi nicio probă care să-l incrimineze. Cu toate acestea, FBI-ul, care are instrumente de investigație diferite și mult mai performant decât o ligă sportivă, îl urmărea pe jucătorul echipei Heat.

Informațiile inițiale sugerează că Billups a fost arestat nu pentru pariuri legate de NBA, ci pentru rolul său într-o operațiune care a implicat jocuri ilegale de poker, la care ar fi participat elemente ale crimei organizate.

Conducerea NBA, care a demarat recent noul sezon, așteaptă acum cu sufletul la gură evoluțiile anchetei.