Scandal de proporții în NBA. Echipa și-a găsit interimar, după ce antrenorul a fost arestat

Tiago Splitter, fost antrenor al echipei Paris Basketball, va conduce provizoriu formația Portland Trail Blazers, după ce actualul tehnician, Chauncey Billups, a fost suspendat în urma arestării sale.

Incidentul are legătură cu o anchetă privind o rețea de jocuri de noroc ilegale, potrivit anunțului făcut de clubul din NBA, citat de AFP. Billups a fost reținut alături de alte 30 de persoane, fiind acuzat că ar fi fost implicat într-un sistem național de partide de poker trucate.

Fostul jucător emblematic al celor de la Detroit Pistons a fost suspendat atât de conducerea NBA, cât și de clubul din Oregon, care a transmis că „oferă toată cooperarea necesară autorităților care investighează cazul”.

Tiago Splitter, interimar pe banca celor de la Trail Blazers

Tiago Splitter, care s-a alăturat în această vară staff-ului tehnic al echipei Portland Trail Blazers, a fost sezonul trecut antrenorul principal al formației Paris Basketball, pe care a condus-o către primul titlu de campioană a Franței și până în sferturile Euroligii.

După plecarea sa, echipa pariziană a fost preluată de finlandezul Tuomas Iisalo, care între timp a devenit antrenor principal la formația Memphis Grizzlies din NBA. În cariera sa de jucător, Splitter a evoluat și în NBA, pentru San Antonio Spurs, între anii 2010 și 2015, cucerind titlul de campion în 2014, conform Agerpres.