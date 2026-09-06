 Valentin Ceaușescu, „omul din umbra” Stelei, întâlnire la restaurant cu legendele generației de aur din fotbal | adevarul.ro
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Valentin Ceaușescu, „omul din umbra” Stelei, întâlnire la restaurant cu legendele generației de aur din fotbal

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Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al lui Nicolae și Elena Ceaușescu, apare în imagini recente alături de patru dintre numele emblematice ale Stelei București. El a fost fotografiat la masă cu Gabi Balint, Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă și Tudorel Stoica, într-un local din Capitală.

Valentin Ceaușescu și fotbaliștii Stelei
Valentin Ceaușescu, în plan îndepărtat Foto: Facebook/Gabi Balint

Întâlnirea îi aduce împreună pe Valentin Ceaușescu și o parte dintre oamenii cu care numele său a fost asociat în perioada de glorie a Stelei din anii ’80.

În imaginile recente postate de Gabi Balint pe Facebook, Valentin Ceaușescu apare așezat la aceeași masă cu acesta, Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă și Tudorel Stoica.

Cei patru foști fotbaliști au făcut parte din generația care a scris cea mai importantă pagină din istoria fotbalului românesc la nivel de club. Balint, Lăcătuș și Tudorel Stoica au făcut parte din echipa care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, după finala cu FC Barcelona de la Sevilla, în timp ce Pițurcă a fost, la rândul său, unul dintre oamenii importanți ai Stelei din acea perioadă, scrie Mediafax.

Prezența lui Valentin Ceaușescu alături de foștii jucători readuce în atenție legătura sa cu clubul militar. Ceaușescu este recunoscut drept „omul din umbra” succesului Stelei, acesta fiind implicat în fenomenul sportiv în perioada în care formația bucureșteană a ajuns în vârful fotbalului european.

Aparițiile sale publice sunt rare

Valentin Ceaușescu a rămas o prezență discretă după căderea regimului comunist, iar aparițiile sale publice au fost puține.

Una dintre precedentele apariții consemnate de presă a avut loc în noiembrie 2025, când a participat la premiera documentarului dedicat lui Ladislau Bölöni. Imaginile de atunci au fost publicate în contextul informațiilor potrivit cărora acesta se confrunta cu probleme de sănătate. Surse medicale afirmau că lui Valentin Ceaușescu îi recidivase o afecțiune gravă și că acesta solicitase sprijinul statului pentru un tratament costisitor.

Potrivit acelorași informații, o singură administrare a tratamentului ajungea la peste 7.500 de lei.

Valentin Ceaușescu s-a dedicat fizicii

Valentin Ceaușescu s-a născut la 17 februarie 1948, la București, și este primul dintre cei trei copii ai lui Nicolae și Elena Ceaușescu.

A studiat inițial fizica la București, iar ulterior și-a continuat pregătirea la Imperial College din Londra, pe care l-a absolvit în 1970. După revenirea în țară, a lucrat la Institutul de Fizică Atomică.

În timpul Revoluției din decembrie 1989 a fost arestat în 25 decembrie, chiar în ziua executării părinților săi. A fost acuzat de subminarea economiei naționale și a fost eliberat în august 1990.

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