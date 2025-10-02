Valentin Ceaușescu, protectorul Stelei, strigă după medicamente vitale la bătrânețe. O injecție îl costă 7.587 de lei

search
Joi, 2 Octombrie 2025
Valentin Ceaușescu (77 de ani), fiul fostului dictator Nicolae Ceaușescu, a intentat proces Ministerului Sănătății, CNAS și Agenției Naționale a Medicamentului. Primul termen de judecată pe fond s-a desfășurat pe 1 octombrie 2025 la Curtea de Apel București și a fost suspendat ca urmare a grevei judecătorilor.

Valentin Ceaușescu era cunoscut ca un fumător înrăit

Deși procesul pe fond nu a început încă, situația medicală a fiului fostului dictator este asigurată. Încă din 17 iunie 2025, instanța a admis cererea de ordonanță președințială și a obligat autoritățile să îi acorde gratuit tratamentul, în regim de compensare 100%, până la soluționarea definitivă a dosarului.

Hotărârea este executorie, astfel că Valentin Ceaușescu beneficiază de medicația vitală, în ciuda amânării procesului principal.

C.N.A.S. a justificat decizia prin faptul că tratamentul nu se află pe lista medicamentelor compensate și că acesta este încă în fază de studii clinice, nefiind considerat sigur pentru pacient. 

Fostul protector al Stelei din anii 1980 s-a adresat instanței, scrie mediafax. În urma demersurilor legale, Curtea de Apel București a admis pe 17 iunie 2025 cererea de ordonanță președințială prin care îi permite lui Valentin Ceaușescu să primească tratamentul solicitat, în regim de compensare 100%, fără contribuție personală, până la soluționarea definitivă a dosarului.

Tratamentul nu este decontat de stat

Potrivit motivării Curții din 17 iunie 2025, tratamentul necesar este foarte scump, o singură injecție costă 7.587 lei, iar avocatul lui Valentin Ceaușescu a precizat că „faptul că nu este decontat de stat constituie factori care pun în pericol viaţa reclamantului, întrucât aceasta nu îşi poate asigura tratamentul de care are nevoie din surse proprii”.

Conform motivării Curții, problemele medicale au fost constatate în octombrie-noiembrie 2024, după internarea la Spitalul de Urgență al Serviciului Român de Informații „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”.

Protectorul Stelei suferă de o boală gravă, care i-a recidivat după o lungă perioadă după ce i-a fost diagnosticată. Ultima lui apariția a fost la Gala Sportului Românesc, apariție care s-a lăsat cu scandal, după ce Loți Boloni l-a omagiat pe Valentin, care este coșmarul lui Mircea Lucescu, cel care consideră că Dinamo n-a putut face performanță din pricina acestuia.

Despre eveniment, Victor Pițurcă a spus că a fost „o panaramă de gală” și că fiul fostului dictator a fost cea mai valoroasă persoană prezentă în sală. Tudorel Stoica, Victor Pițurcă și Loți Boloni sunt cei mai apropiați steliști de Valentin Ceaușescu. Rolul jucat de Valentin în campania Stelei din ediția 1986 a Cupei Campionilor Europeni este socotit decisiv pentru câștigarea trofeului. Valentin Ceaușescu evită interviurile.

