Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

S-a aflat cine l-a chemat pe Valentin Ceaușescu la parastasul lui Mircea Lucescu. Respectivul a făcut și pe șoferul pentru fiul dictatorului

Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri la amiază la Cimitirul Bellu, apoi parastasul a avut loc la Crowne Plaza, acolo unde antrenorul își sărbătorea anul trecut împlinirea vârstei de 80 de ani alături de apropiați.

Valentin Ceaușescu a stat la povești cu Ioan Andone FOTO Captură Instagram Ioan Andone

Ioan Andone, unul dintre „copiii” lui Lucescu, a publicat mai multe fotografii de la parastas. Printre persoanele prezente au fost Gică Hagi, Ionuț Lupescu, Ioan Ovidiu Sabău, Mircea Rednic sau Dorin Mateuț.

O zi care ne-a îngenuncheat pe toți. O despărțire doar fizică de Mircea Lucescu, pentru că tuturor ne-a schimbat viața în bine la un moment dat. Ne-a oferit atâta căldură și va rămâne mereu parte din spiritul și poveștile noastre. Mie îmi sfâșie vocea și sufletul plecarea ta…”, a scris Ioan Andone pe contul său de Instagram.

O surpriză a fost apariția la pomană a lui Valentin Ceaușescu (78 de ani). Absent din viața publică, fiul dictatorului, considerat „părintele” echipei Steaua care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, a fost și unul dintre rivalii lui Mircea Lucescu de pe vremea când acesta era antrenor la Dinamo.

Ceaușescu și Lucescu își normalizaseră relațiile în ultimii ani, iar detaliul era cunoscut foarte bine George Copos, patronul restaurantului care a găzduit pomenirea. Potrivit surselor „Adevărul”, fostul conducător de la Rapid, care l-a adus pe Lucescu antrenor în Giulești, a fost cel care a decis să-l invite la tristul eveniment, apoi a făcut pe șoferul pentru Valentin, ducându-l acasă cu mașina.

Ultima dată când singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu fusese văzut în public a fost în noiembrie 2025, la lansarea filmului lui Ladislau Boloni. Contestat de dinamoviști, Valentin a fost ținut în brațe de steliști.

Andone nu are amintiri plăcute cu Valentin. În urmă cu 37 de ani, îi arăta degetul mijlociu fiului dictatorului Nicolae Ceaușescu.

Se întâmpla în martie 1989, la Steaua - Dinamo 2-1, meci în care fostul fundaș central a marcat pentru „câini”. Atunci, stoperul a făcut semne obscene spre Valentin Ceaușescu și spre tribuna oficială înțesată de generali ai armatei.

S-a propus ca Andone să fie suspendat pe viață din fotbal. A fost salvat de intervenția lui Marius Lăcătuș, pe atunci la Steaua.

Lăcătuș a fost unul dintre jucătorii care m-au ajutat! Și știu sigur că și Hagi. Ei i-au spus lui Valentin după meciul ăla să mă ierte... Altfel eram suspendat pe viață! Sunt ale tinereții prostii. Toată lumea zicea că mi-am dat chiloții jos. Am făcut doar niște gesturi obscene spre tribună și s-a exagerat mult.

A fost un meci cu scântei, dar m-am pus în genunchi și am aplaudat ironic. Meciul ăla a ținut până ne-a dat Steaua gol. Cum să te controlezi? În loc să fie egal, tu pierzi! Aveam și doi eliminați. Am fost obiectiv, am greșit. Dintr-o rivalitate s-a ajuns aici.

Toată lumea a intervenit atunci pentru că aveau și interesul că pierdeam echipa națională. Am ratat oricum două meciuri cu Grecia și cu Bulgaria. Mă băteam cu Bumbescu și cu Iovan. A fost nevoie de mine, dacă nu era, renunțau de tot! A înțeles și Valentin Ceaușescu că au fost nervi

M-au chemat la club. Petriceanu era președintele mare, Ianul de la fotbal. Mai erau nea Mircea și generalul Alexie. M-au invitat să le explic gesturile pe care le-am făcut către generalii armatei române. Le-am explicat că le-am făcut la nervi. A doua zi m-au suspendat pe viață!

A doua zi am fost la federație unde președinte era Mircea Pascu. Eu terminasem școala de antrenori, aveam institutul de subingineri. Aveam 29 de ani. Mă duceam acasă, în combinat și găseam eu o echipă... Am revenit abia după 3 luni pe teren”, a povestit ulterior „Ando”.

