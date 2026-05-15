Legea care i-a „terorizat” pe jucătorii Stelei, în anii de triumf. Valentin Ceaușescu o folosea abuziv pentru a-i șantaja: „Tu, la Canal!”

Marius Lăcătuș și Gabi Balint, două dintre marile nume ale Stelei, și-au amintit cum erau presați jucătorii înaintea meciurilor în perioada comunistă.

Cei doi, care au făcut parte din echipa ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, au povestit că Valentin Ceaușescu le transmitea fotbaliștilor că trebuie să joace la maximum. În caz contrar, îi amenința cu aplicarea „Legii 18”, folosită atunci ca metodă de intimidare.

„Tuturor le era frică!”

Potrivit lui Lăcătuș, simpla menționare a acestei legi era suficientă pentru a pune presiune pe jucători, deoarece consecințele puteau fi foarte grave.

„Valentin avea o chestie: «Cine vrea să joace pentru Steaua joacă pentru Steaua! Pentru cine nu, eu garantez că e liber să plece unde vrea! Dar cei care rămâneți trebuie să faceți rezultate. Dacă nu înțelegeți de vorbă bună, există Legea 18». Aia cu venituri ilicite.

După 1990 l-am întrebat «Ce era aia cu Legea 18?». «Nu știu, auzisem și eu că se vorbea despre Legea 18, tuturor le era frică și am spus-o și eu așa către voi»!”, a admis Marius Lăcătuș, potrivit iamsport.ro.

„Ne trimite în mină, la Canal!”

Gabi Balint a continuat, pe aceeași temă: „Legea 18 se referea la șefi de restaurante, la alții! Pe noi ne mai amenința ministrul Olteanu așa, în glumă, că ne trimite la Petroșani, în mină, la Canal. «Lăcătuș, tu de unde ești?». «De la Brașov. Tu, la Canal!»”.

Ce însemna Legea 18

Legea nr. 18/1968, cunoscută și ca „Legea ilicitului”, permitea statului să îi pedepsească pe oamenii care nu puteau explica de unde aveau anumite venituri sau bunuri.

În timpul regimului comunist, această lege a fost folosită abuziv. O persoană putea ajunge anchetată doar pentru că era reclamată de cineva sau pentru că autoritățile o considerau suspectă. Pedepsele erau foarte dure: de la confiscarea averii până la închisoare.