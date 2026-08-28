Universitatea Craiova va juca în compania unor formații cunoscute din Vest pentru Conference League

Participantă la grupa unică din ediția 2026/2027 a Conference League, formația din Bănie și-a aflat adversarele. Grupa nu este una extrem de grea. Ba chiar se apropie de „cea mai ușoară”. Adversarele nu sunt unele de top, însă trei dintre ele reprezintă fotbalul din Europa de Vest.

Nicușor Bancu aduce un plus de experiență Universității Craiova Foto: Ionut Stanca/SPORT PICTURES

Campioana României va întâlni pe Copenhaga (Danemarca), Getafe (Spania) și Egnatia (Albania), acasă, respectiv pe Brighton (Anglia), Kairat Almati (Kazahstan) și Inter Club d'Escaldes (Andorra), în deplasare. Prima rundă va fi în 15 octombrie.

Cu un coeficient de 10,500, formația antrenată de Filipe Coelho a făcut parte din urna a 4-a, alături de Sint-Truiden (Belgia), Brann (Norvegia), Hearts of Midlothian (Scoția), Kairat (Kazahstan) și Trabzonspor (Turcia).

Prin tragere la sorți, Universitatea Craiova va juca împotriva câte unui adversar din fiecare urnă valorică. Așadar, va avea șase meciuri (3 acasă și 3 în deplasare).

Iată componența celorlalte urne:

Urna 1: Atalanta (Italia), Braga (Portugalia), Ajax (Olanda), Freiburg (Germania), AS Monaco (Franța), FC Copenhaga (Danemarca);

Urna 2: Midtjylland (Danemarca), Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Gent (Belgia), Panathinaikos (Grecia), Pafos (Cipru), Brighton (Anglia);

Urna 3: Lugano (Elveția), Getafe (Spania), KuPS (Finlanda), Twente (Olanda), Lincoln Red Imps (Gibraltar), Borac Banja Luka (Bosnia);

Urna 5: FC Riga (Letonia), Hajduk Split (Croația), Jablonec (Cehia), AGF (Danemarca), Nordsjaelland (Danemarca), Inter Club d'Escaldes (Andorra);

Urna 6: Thun (Elveția), CSKA Sofia (Bulgaria), Kauno Zalgiris (Lituania), Mjallby (Suedia), Iberia 1999 (Georgia), Egnatia (Albania).

Variantă dificilă: Ajax, Brighton, Getafe, Brann, Hajduk Split și FC Thun.

Varianta mai ușoară: Copenhaga, Pafos, Lincoln Red Imps, Kairat Almaty, Inter Club dEscaldes, Egnatia

Iată când se vor disputa meciurile din Conference League

Etapa 1: 15 octombrie 2026

Etapa 2: 22 octombrie 2026

Etapa 3: 5 noiembrie 2026

Etapa 4: 26 noiembrie 2026

Etapa 5: 10 decembrie 2026

Etapa 6: 17 decembrie 2026