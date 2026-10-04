 Novak Djokovic, din nou imbatabil la Beijing! L-a „răpus” pe Zverev și s-a calificat în semifinale | adevarul.ro
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Novak Djokovic, din nou imbatabil la Beijing! L-a „răpus” pe Zverev și s-a calificat în semifinale

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Novak Djokovic continuă parcursul perfect de la Beijing. Sârbul, aflat pe locul 11 în clasamentul ATP, l-a eliminat pe Alexander Zverev, numărul 2 mondial și principalul favorit al turneului, după un meci de două ore și 35 de minute. Djokovic s-a impus cu 4-6, 6-4, 6-4 și s-a calificat în semifinalele competiției ATP 500.

Novak Djokovic continuă parcursul perfect de la Beijing
Novak Djokovic continuă parcursul perfect de la Beijing Foto: Profimedia

Zverev a câștigat primul set, însă Djokovic a schimbat ritmul și a revenit spectaculos, adjudecându-și următoarele două seturi. Meciul s-a încheiat după ce germanul a trimis un forehand în fileu la mingea de meci a sârbului, moment care a declanșat reacția entuziastă a publicului.

Victoria are o semnificație aparte pentru Djokovic

La 39 de ani, fostul lider mondial a revenit la Beijing la o lună după eliminarea din primul tur de la US Open și își păstrează bilanțul perfect la acest turneu. Sârbul a câștigat toate cele șase ediții la care a participat, în 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 și 2015.

Mai mult, Djokovic a ajuns la 32 de victorii consecutive la Beijing. Prin această performanță, el a depășit recordul lui Rafael Nadal de 31 de meciuri fără înfrângere la Roland-Garros, serie reușită de spaniol între 2005 și 2009, potrivit ATP Tour.

„Am avut un start greu de meci, era foarte frig. A fost vina mea că i-am dat avantajul unui break făcut devreme. Am avut șanse să-l recuperez, ca să revin în set, pe care ar fi trebuit să le joc mai bine!”, a spus Djokovic la finalul partidei cu Zverev.

În semifinalele de la Beijing, Djokovic îl va întâlni pe Daniil Medvedev. Rusul și-a asigurat calificarea în penultimul act după ce l-a învins în sferturi pe argentinianul Francisco Cerundolo, în două seturi, 7-6 (7/4), 6-3.

Pentru Zverev, înfrângerea reprezintă o surpriză importantă

Germanul venea la Beijing din postura de lider al tabloului și, potrivit informațiilor furnizate, și-a trecut în acest sezon în palmares primele sale titluri de Grand Slam, la Roland-Garros și US Open.

Duelul de la Beijing a fost al 15-lea dintre Djokovic și Zverev, rivalitate începută în 2017. Sârbul conduce acum cu 10-5 la meciurile directe. Cei doi se întâlniseră ultima dată în iunie 2025, în sferturile de finală de la Roland-Garros, unde Djokovic s-a impus în patru seturi, conform Agerpres.

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