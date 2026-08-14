„Actorul de caterincă, acționar!”. Becali, ironii la adresa lui Rotaru, după ce Bobonete a devenit acționar la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova are, de joi, un nou nume în structura de conducere. Actorul Mihai Bobonete, cunoscut publicului larg pentru rolul său din serialul „Las Fierbinți”, a devenit acționar al clubului după semnarea documentelor oficiale alături de Mihai Rotaru. Momentul a avut loc cu puțin timp înaintea confruntării cu KuPS Kuopio.

Schimbarea din acționariatul grupării din Bănie a stârnit rapid reacții în fotbalul românesc, inclusiv din partea lui Gigi Becali. Finanțatorul FCSB nu a ratat ocazia de a comenta situația și a folosit noul context pentru a lansa noi săgeți către rivalii din Craiova.

„Craiova va fi faimoasă în caterincă!”

În stilul care l-a consacrat, Becali a făcut glume pe seama numărului de acționari ai clubului oltean și a transmis că nu este impresionat de noile schimbări din conducere, susținând că este pregătit să se dueleze cu întreaga structură a clubului.

„Bobonete? Nu știu…Haha. Deci cel cu circăreala. Acum chiar nu mai am nicio treabă. Păi dacă au luat și Las Fierbinții, pe Bobonete, o să iasă caterincă pe acolo. Știe să facă și caterincă, are și bani. Craiova va fi faimoasă în caterincă (n.r. râde). Să-l iei acționar pe actorul de caterincă. Băi, poți să-mi dai și un miliard, dacă ești actor de comedie nu ai cum să fii acționar. Nu m-ar interesa asocierea cu caterinca, eu fac cu seriozitatea, cu adevărul, dreptarea. Nu mă interesează, să fie sănătoși, să facă caterincă cât vor.

Să mai aducă încă 10 acționari, să fie 26, îi pun pe toți în cap. Dacă le aduni averile tuturor 16 de acum de la Craiova nu au nici jumătatea mea. Îi spulber pe toți. Când îl băteam la Dinamo doar pe unul, parcă nu era cine știe ce. Apoi, când am bătut pe Borcea, Giovanni ăia, ăia, alta era satisfacția. Acum, că îi bătem pe toți 16, mai mare mândria. Eu îi decapitez, chiar dacă nu joc eu. Eu sunt generalul, eu îi decapitez. Îți dai seama ce ambiție au, ce oftică au, ce ambiție. Vor să treacă peste mine, că nenorocitul ăsta e mereu acolo, sus. Mai glumim și noi, că ei le au cu caterinca, nu?“, a declarat Gigi Becali, conform Fanatik.

Câți bani trebuie să investească Bobonete în clubul oltean

Mihai Bobonete a devenit acționar la Universitatea Craiova, după ce a preluat un pachet de 5% din club. Potrivit explicațiilor oferite recent de Mihai Rotaru, acest procent vine și cu obligația ca actorul să investească în următorii ani aproximativ 500.000 de euro în cadrul grupării din Bănie: „În mod normal… Să facem calculul la 5%. Prețul ar fi de 500.000 de euro. Valoarea capitalului social este de 10.000.000 de euro. Deci nu pot să vând sub valoarea contabilă. Sigur că peste această sumă pot să vând. Scopul meu nu este să câștig bani din asta, ci să fac un acționariat puternic!”