Universitatea Craiova dă cei mai mulți jucători pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

Gheorghe Hagi a anunțat lista jucătorilor convocați pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, ultimele din ediția 2026 a Ligii Națiunilor. Universitatea Craiova are 5 jucători, cei mai mulți de la o echipă de club din Superliga.

Gheorghe Hagi a convocat jucători noi la lot, printre aceștia fiind Coman, Stoica și Corbu Foto: Sportpictures

Se remarcă prezența în lot a lui Marius Corbu, mijlocaș legitimat la Ferencvaros, și a lui Ianis Stoica, atacantul lui Estrela Amadora. De asemenea, se constată revenirea în grup a portarului Ștefan Târnovanu, de la FCSB, și a atacantului Florinel Coman, de la Al-Gharafa.

Față de lotul folosit la meciurile din această toamnă, nu au mai fost convocați Andrei Borza, Andrei Burcă, Valentin Cojocaru, Denis Drăguș, Marius Marin, David Matei, Louis Munteanu, Darius Olaru. Raul Opruț, Ionuț Radu, Bogdan Racovițan și Florin Tănase.

Este de remarcat, totodată, că, deși s-a aflat pe lista preliminară, Ionuț Radu, portarul lui Celta Vigo, nu se va prezenta la lotul național. Echipa de club a acestuia a informat Federația Română de Fotbal că Radu trebuie să trateze o „problemă mai veche de sănătate” (umăr).

În aceste condiții, pe lângă Otto Hindrich, Gheorghe Hagi va avea la dispoziție doi portari din Superliga, Larențiu Popescu și Ștefan Târnoveanu.

Universitatea Craiova dă cei mai mulți jucători în lot, cinci: portarul Laurențiu Popescu, fundașii Vladimir Screciu și Nicușor Banciu, precum și mijlocașii Tudor Băluță și Alexandru Cicâldău.

Echipa României va juca în grupa de Liga Naţiunilor, cu Polonia (București, 14 noiembrie, ora 21.45) şi Bosnia-Herțegovina (Zenica, 17 noiembrie, ora 21.45).

Lotul convocat este următorul:

Portari

Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 4/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurenţiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0)

Fundași

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUŞIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIŞ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0)

Mijlocași

Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0)

Atacanți

Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3)