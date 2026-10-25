Hagi i-a convocat pe Coman și Stoica pentru următoarele meciuri din Liga Națiunilor

Selecționerul echipei de fotbal a României, Gheorghe Hagi a făcut publică lista jucătorilor care activează la cluburi din străinătate pe care se va baza la meciurile cu Polonia și din Bosnia-Herțegovina, ultimele din ediția 2026 a Ligii Națiunilor. Printre jucătorii convocați nu se numără Deian Sorescu și Louis Munteanu, dar apar Ianis Stoica și Florinel Coman.

Foto: Sportpictures

Inclus în lot la precedenta acțiune, Deian Sorescu nu a prins lotul pentru aceste partide. De asemenea, nu se regăsește pe listă nici Louis Munteanu, însă acesta este accidentat.

Printre cei 27 de jucători figurează şi debutanţii Marius Corbu, Ianis Stoica şi Rareş Ilie.

Echipa României va disputa luna viitoare ultimele meciuri din grupa de Liga Națiunilor. Sâmbătă, 14 noiembrie, la 21.45, pe Arena Națională, naționala noastră va primi replica Poloniei. Marți, 17 noiembrie, la 21.45, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, tricolorii vor disputa partida cu Bosnia-Herțegovina.

În această ediție a competiției, România a pierdut meciurile cu Suedia (1-2 și 0-1), Bosnia-Herțegovina (2-4) și Polonia (0-6), fiind pe ultimul loc în grupă.

FRF a precizat că lotul final, în care se vor afla și jucătorii care evoluează la formații din țară, va fi anunțat ulterior.

Iată lista preliminară cu fotbaliștii care evoluează la cluburi din străinătate:

Portari

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 11 meciuri / 0 goluri), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0)

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 6/0), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 3/0);

Mijlocași

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0);

Atacanți

Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0).

Divizia B - Grupa 4

Meciuri disputate

Etapa 1

25 septembrie 2026

Suedia – România...................... 2-1

Polonia – Bosnia-Herțegovina....0-0

Etapa a 2-a

28 septembrie 2026

România – Bosnia-Herțegovina....2-4

Suedia – Polonia.........................3-1

Etapa a 3-a

Vineri, 2 octombrie 2026

Polonia – România.....................6-0

Bosnia-Herțegovina – Suedia.....1-1

Etapa a 4-a

Luni, 5 octombrie 2026

România - Suedia.....................0-1

Bosnia-Herțegovina – Polonia.....1-0

Clasament

1. Suedia......................... 10 puncte (+4)

2. Bosnia-Herțegovina.... 8 puncte (+3)

3. Polonia..........................4 puncte (+3)

4. România........................0 puncte (-10)

Următoarele partide

Etapa a 5-a

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026

România - Polonia.............................21.45

Suedia - Bosnia-Herțegovina........21.45

Etapa a 6-a

Marți, 17 noiembrie 2026

Polonia - Suedia..................................21.45

Bosnia-Herțegovina - România,,,,,21.45