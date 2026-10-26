Din cauza problemelor medicale, Rațiu ratează meci după meci la Rayo! Și prezența la Națională, pusă sub semnul întrebării

Andrei Rațiu nu a scăpat de problemele medicale și va rata încă un meci pentru Rayo Vallecano. Fundașul român nu a fost trecut pe lista jucătorilor convocați pentru partida cu Huelva, din Cupa Regelui Spaniei.

Andrei Rațiu Foto: Sportpictures

Fotbalistul în vârstă de 28 de ani nu a mai evoluat pentru formația madrilenă de când s-a întors de la echipa națională. Problemele musculare l-au ținut departe de teren, iar în ultima perioadă s-a pregătit separat de restul colegilor. Din cauza acestei situații, Rațiu a lipsit de la ultimele trei partide ale lui Rayo Vallecano, potrivit as.ro.

Deocamdată, nu se știe dacă fundașul va putea reveni la timp pentru următoarele meciuri ale României. Selecționerul Gică Hagi l-a inclus pe lista preliminară a stranierilor pentru partidele cu Bosnia-Herțegovina, din 7 noiembrie, și Polonia, din 14 noiembrie. Prezența sa la aceste întâlniri depinde însă de evoluția stării sale de sănătate.

Indisponibilitatea fundașului ar putea deveni o problemă pentru Hagi

Cum Andrei Rațiu încă se confruntă cu probleme medicale, în acest moment nu este clar dacă fundașul va putea juca pentru România în luna noiembrie. Rațiu se află pe lista preliminară a fotbaliștilor români care evoluează în străinătate, însă o eventuală convocare depinde de recuperarea sa.

Tricolorii au de disputat două partide, cu Polonia, pe 14 noiembrie, și cu Bosnia-Herțegovina, pe 17 noiembrie. Ambele întâlniri sunt programate să înceapă la ora 21:45. Situația nu este deloc bună nici pentru națională, care a pierdut toate cele patru meciuri disputate până acum în grupă și are zero puncte. În cazul în care va fi apt, Rațiu ar putea intra în calculele selecționerului pentru cele două confruntări. Fundașul a jucat de 41 de ori pentru prima reprezentativă și a înscris două goluri. Printre celelalte variante pentru defensivă se numără Radu Drăgușin, Virgil Ghiță, Andrei Burcă, Bogdan Racovițan și Andrei Borza.