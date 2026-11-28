Șoferii vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone vor avea restricții de circulație pe DN7, în perioada 29 noiembrie - 1 decembrie, cu ocazia minivacanței de Sfântul Andrei și a Zilei Naționale a României.

Valea Oltului Foto: IPJ Sibiu

Restricțiile vor fi instituite pe sectorul de drum național DN7, între Pitești și Veștem, pe ambele sensuri de circulație, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Măsura se aplică vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Sunt exceptate vehiculele destinate exclusiv transportului de persoane.

În ce zile și la ce ore se aplică restricțiile pe DN7

Conform programului anunțat de CNAIR, restricțiile vor fi aplicate după următorul calendar:

- 29 noiembrie 2026: între orele 18:00 și 22:00;

- 30 noiembrie 2026: între orele 06:00 și 22:00;

- 1 decembrie 2026: între orele 06:00 și 22:00.

Restricțiile vizează ambele sensuri de circulație ale DN7, pe tronsonul Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem.

Măsura se aplică în contextul minivacanței de Sfântul Andrei și de 1 Decembrie.