 Sistemul european de electricitate rămâne stabil deocamdată, dar săptămâna următoare va fi tensionată | adevarul.ro
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Sistemul european de electricitate rămâne stabil deocamdată, dar săptămâna următoare va fi tensionată

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Sistemul european de electricitate nu se confruntă, pe termen scurt, cu riscuri privind securitatea aprovizionării, în pofida valurilor de căldură și a secetei care afectează mai multe regiuni ale Europei. Comisia Europeană avertizează însă că situația va rămâne tensionată în săptămâna următoare, în condițiile în care producția de energie electrică a fost redusă în unele țări din cauza nivelului scăzut al apelor și a temperaturilor ridicate.

Stâlpi de înaltă tensiune pe caniculă
Experții UE au discutat despre securitatea aprovizionării cu energie electrică. Foto arhivă

Experți din cadrul Comisiei Europene, din statele membre UE, Ucraina și Republica Moldova, precum și reprezentanți ai Secretariatului Comunității Energiei și ai Rețelei Europene a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Energie Electrică (ENTSO-E) s-au reunit într-o ședință ad-hoc a Grupului de coordonare pentru energie electrică.

Discuțiile au vizat securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul condițiilor meteorologice extreme din Europa.

Grupul a confirmat că, în prezent, nu există riscuri pe termen scurt privind suficiența aprovizionării cu energie electrică. Situația este însă considerată tensionată pentru săptămâna următoare.

În unele țări ale Uniunii Europene, producția de energie electrică a fost redusă din cauza nivelurilor scăzute ale apei sau a temperaturilor ridicate ale apei. În același timp, coordonarea dintre statele membre și funcționarea pieței unice de energie electrică permit transferul energiei către regiunile Europei în care aceasta este cel mai necesară.

Energia solară reduce presiunea în timpul zilei

Producția ridicată de energie solară a avut o contribuție importantă la funcționarea sistemului electric și a contribuit la reducerea presiunii asupra prețurilor energiei electrice în timpul orelor centrale ale zilei.

Comisia Europeană subliniază însă importanța dezvoltării capacităților de stocare a energiei. Acestea permit ca surplusul de energie produs în perioadele cu producție solară ridicată să fie utilizat ulterior, în timpul vârfurilor de consum din orele de seară.

Reducerea voluntară a consumului, folosită în unele țări

Grupul de coordonare pentru energie electrică a evidențiat și măsurile voluntare de reducere a cererii adoptate în unele state membre.

Comisia menționează în special Ungaria, unde aceste măsuri și-au demonstrat utilitatea și au contribuit la sprijinirea sistemului electric într-o perioadă în care echilibrul dintre producție și cerere este strâns.

Pregătiri pentru eclipsa de Soare din 12 august

În cadrul reuniunii, ENTSO-E a informat Grupul de coordonare pentru energie electrică și despre pregătirile operatorilor sistemelor de transport pentru eclipsa de Soare din 12 august.

Evenimentul este urmărit în contextul unei reduceri estimate a producției de energie solară în timpul eclipsei. Operatorii sistemelor de transport se pregătesc pentru această variație a producției.

Comisia Europeană va monitoriza în continuare situația

Comisia Europeană anunță că va continua să monitorizeze situația sistemului energetic la nivelul Europei și să sprijine acțiunile coordonate atunci când va fi necesar.

Instituția va menține, de asemenea, comunicarea regulată cu statele membre ale Uniunii Europene și cu ENTSO-E, precum și cu Secretariatul Comunității Energiei.

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