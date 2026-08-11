Andi Moisescu, criticat de Mircea Badea după apariția de la Untold. Comentariul acid despre ținuta prezentatorului

Andi Moisescu a intrat în vizorul lui Mircea Badea după apariția sa la Untold 2026, unde prezentatorul Pro TV a urcat pe scenă în calitate de DJ. Realizatorul Antena 3 CNN a comentat în termeni ironici ținuta aleasă de Moisescu pentru festivalul de la Cluj și a făcut o comparație cu stilul vestimentar asociat lui Irinel Columbeanu.

Mircea Badea a distribuit pe rețelele de socializare mai multe imagini cu Andi Moisescu de la festival și a ironizat apariția acestuia. Comentariile au vizat în special stilul casual ales de prezentator pentru eveniment.

„Când Iri lasă un gol în viața publică și trebuie umplut! Atâta reclamă la haine și domnul se îmbracă precum un aurolac imberb la festival?”, a scris Mircea Badea, potrivit Click.ro.

Nu este prima dată când Mircea Badea comentează în termeni acizi aparițiile unor vedete din showbizul românesc. În ultima perioadă, realizatorul i-a ironizat și pe Speak, Dani Oțil și Răzvan Simion.

Într-o altă reacție publicată online, Badea a vorbit și despre relația sa cu Răzvan Simion și Dani Oțil, precizând că nu îi consideră colegi în adevăratul sens al cuvântului și explicând că, pentru el, termenul de „colegialitate” se referă la un cerc restrâns de persoane.