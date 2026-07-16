Lovitură înainte de startul Superligii! Capitala rămâne fără două dintre cele mai importante stadioane

Startul noului sezon din Superliga îi găsește pe FCSB și Dinamo fără posibilitatea de a evolua pe cele mai importante arene din București. Atât Arena Națională, cât și stadionul Dinamo sunt indisponibile, iar cele două cluburi sunt nevoite să își reprogrameze meciurile sau să joace pe alte stadioane.

Arena Națională, indisponibilă până în septembrie

Arena Națională va rămâne închisă pentru competițiile de fotbal până la începutul lunii septembrie, din cauza evenimentelor organizate pe stadion. În weekendul 17-19 iulie, arena găzduiește Bucharest Town Charity Run 2026, iar între 21 și 23 august va avea loc SAGA Festival. Abia după încheierea acestor manifestări va fi montat un nou gazon și vor fi efectuate lucrările necesare pentru readucerea stadionului la standardele cerute pentru disputarea meciurilor.

Dacă programul va fi respectat, fotbalul ar putea reveni pe Arena Națională în weekendul 5-6 septembrie, când este programat derby-ul dintre Dinamo și FCSB. Totuși, arena nu va fi disponibilă pentru mult timp, deoarece între 18 și 20 septembrie va găzdui Asia Fest, eveniment dedicat culturii și gastronomiei asiatice.

Nici stadionul Dinamo nu poate fi folosit

Demolarea vechii arene a început în luna ianuarie pentru a face loc noului complex sportiv, însă lucrările au fost suspendate în iunie. Constructorul a cerut majorarea valorii contractului cu aproximativ 30 de milioane de euro, invocând modificări tehnice rezultate în urma studiilor efectuate pe șantier.

Compania Națională de Investiții estimează că lucrările de demolare și execuție vor fi reluate în cursul lunii august, odată cu emiterea ordinului pentru începerea celei de-a doua faze a proiectului.