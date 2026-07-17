 Rapid a adus un sloven din Serie A, Superliga debutează în această seară | adevarul.ro
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Rapid a adus un sloven din Serie A, Superliga debutează în această seară

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Formația Rapid București a anunțat că l-a adus sub formă de împrumut pe fundașul central sloven Alin Kumer Celik, de la echipa italiană de fotbal Genoa. Ambele grupări sunt patronate de omul de afaceri Dan Șucu. Împrumutul lui Celik la Rapid este valabil pentru un an și s-a făcut pentru 200.000 de euro.

Rapid l-a adus pe Alin Kumer Celik de la echipa italiană de fotbal Genoa (Foto: Rapid)
Rapid l-a adus pe Alin Kumer Celik de la echipa italiană de fotbal Genoa (Foto: Rapid)

Giuleștenii au făcut următorul anunț pe rețelele sociale: „Campania de achiziții continuă! FC Rapid își întărește defensiva prin transferul fundașului central Alin Kumer Celik. În vârstă de 19 ani, internaționalul sloven de tineret sosește sub formă de împrumut de la Genoa CFC, după ce a evoluat la nivel juvenil pentru NK Maribor și NS Mura. Bine ai venit în familia Rapid, Alin!”.

Celik reprezintă cel de-al șaselea transfer al echipei Rapid în această vară, după Vladan Bubanja (fost la Orenburg), atacantul liberian Mohammed Kamara (CFR Cluj), atacantul Jason Patrick Kodor (Lecce U20), fundașul bosniac Daniel Graovac (FCSB) și fundașul dreapta Ștefan Senciuc (CFR Cluj).

FC Argeș l-a transferat pe Silviu Balaure

Echipa de fotbal FC Argeș a anunțat prin intermediul site-ului oficial transferul mijlocașului Silviu Balaure (30 de ani), care a evoluat ultima oară la FC Hermannstadt. „Silviu Balaure este noul jucător al echipei noastre. Cu peste 200 de partide disputate în primul eșalon, Silviu este unul dintre cei mai experimentați și constanți jucători de bandă din România. Născut pe 6 februarie 1996, la Drobeta-Turnu Severin, Silviu are 30 de ani, 1,80 m înălțime și evoluează, cu precădere, în banda dreaptă. Datorită versatilității sale, poate acoperi toate posturile de pe flancul drept, dar poate fi folosit și în partea stângă a terenului”, au transmis reprezentanții echipei piteștene.

Silviu Balaure a disputat peste 200 de partide disputate în primul eșalon (Foto: FC Argeș)
Silviu Balaure a disputat peste 200 de partide disputate în primul eșalon (Foto: FC Argeș)

Balaure a început fotbalul la CSȘ Drobeta-Turnu Severin și a continuat formarea la Politehnica Timișoara și ACS Poli Timișoara. La nivel de seniori, a mai evoluat pentru NMM Becicherecu Mic și FCM Baia Mare, înainte de transferul la Astra Giurgiu. În cei cinci ani petrecuți la formația dunăreană, acesta a acumulat o experiență importantă, evoluând în prima ligă și în competițiile europene. Acesta a câștigat Supercupa României și a disputat trei finale ale Cupei României. Ulterior, a mai ajuns într-o finală a Cupei și cu FC Hermannstadt. Tot cinci ani a stat și clubul sibian pentru care a devenit unul dintre cei mai importanți și apreciați jucători. Din 2021, Balaure a adunat 169 de meciuri pentru echipa sibiană, 24 de goluri și 29 de pase decisive în toate competițiile.

În comunicatul emis de FC Argeș s-a mai precizat: „Ajuns la Sibiu într-un moment dificil, după retrogradarea echipei în Liga 2, Balaure a avut o contribuție importantă la revenirea imediată a formației în primul eșalon. A continuat să fie un om de bază pentru sibieni în Superliga, remarcându-se prin viteză, disponibilitate la efort, schimbări rapide de direcție, centrări precise și capacitatea de a crea pericol în ultima treime a terenului. Silviu a intrat și în istoria fotbalului sibian. Pe 10 decembrie 2022, la inaugurarea noii arene din Sibiu, a fost primul jucător care a marcat pe stadion, reușind o dublă în victoria cu Farul Constanța, scor 4-0”.

Silviu Balaure a evoluat și pentru România la nivelul echipelor naționale U17, U19 și U21.

În această vară, FC Argeș i-a mai achiziționat pe atacantul Taylor Luvambo, care a evoluat ultima oară la Le Mans, și pe fundașul cipriot Evagoras Antoniou (Apoel Nicosia).

Ediția 2026/2027 a Superligii debutează astăzi (vineri, 17 iulie 2026).

Iată programul primei etape:

Vineri, 17 iulie 2026

Ora 18.30: FC Voluntari - FC Botoșani

Ora 21.30: FCSB - FC Argeș

Sâmbătă, 18 iulie 2026

Ora 18.30: Oțelul Galați - CFR Cluj

Ora 21.15: Universitatea Craiova - UTA Arad

Duminică, 19 iulie 2026

Ora 17.00: „U” Cluj - Farul Constanța

Ora 19.30: Petrolul Ploiești - Dinamo

Luni, 20 iulie 2026

Ora 18.30: Corvinul Hunedoara - Csikszereda

Ora 21.30: Rapid București - Sepsi Sf. Gheorghe

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