Stadionul Dinamo întârzie 2–3 luni. Rareș Hopincă: „Nu avem motive de panică”

Primar al Sectorului 2, Rareș Hopincă a declarat că nu are motive să se panicheze pentru întârzierea cu 2-3 luni a lucrărilor de construcție a noului Stadion Dinamo. La începutul acestui an, în ziua în care au fost demarate lucrările în șoseaua Ștefan cel Mare, Compania Națională de Investiții (CNI) a anunțat că arena ar urma să fie gata în 25 de luni, adică la început de 2028.

Prezent la stadionul pe care a evoluat în trecut echipa de fotbal Juventus Colentina, Rareș Hopincă a spus: „Am vorbit zilele trecute cu reprezentanții CNI și cu reprezentanții clubului despre Stadionul Dinamo. Există acele soluții tehnice noi propuse de constructori care sunt în analiză, iar în momentul în care CNI finalizează analiza, vom vedea în mod concret ce se întâmplă. Până în prezent, vreau să reamintesc tuturor că Primăria Sectorului 2 a alocat anul trecut 38 de milioane de lei pentru acest obiectiv și așteptăm cu nerăbdare facturi noi. Intenția noastră este să vedem stadionul și întregul parc sportiv realizate, nu doar să ne blocăm la acești pași birocratici. În construcții, de regulă, se lucrează pe bază de date, cifre, expertize și analize. Dacă s-a analizat soluția de fundare propusă inițial și s-a ajuns la concluzia că ar exista alte soluții mai bune, acestea trebuie analizate, chiar cu riscul de a întârzia două luni de zile. Noi facem o nouă arenă pentru zeci de ani, așa că eu cred că merită două-trei luni de zile ca să fie aleasă cea mai bună soluție. Deci nu m-aș panica pentru întârzierea lucrărilor cu 2-3 luni”.

Edilul a explicat că blocarea lucrărilor este ceva normal în proiectele mari: „Eu am experiență în proiectele administrative și de construcție mari. Apar uneori și sincope, lucrurile nu merg tot timpul liniar. Revendicările din partea constructorilor în cadrul proiectelor de construcții sunt uzuale, nu e ceva extraordinar. La fel și toată această expertiză a beneficiarului care verifică din punct de vedere tehnic. Deci ce se întâmplă la Dinamo nu e ceva ieșit din comun; se întâmplă în cadrul proiectelor să apară modificări tehnice. Ideea este să fie depășite și să continue proiectul. Sunt optimist că se va întâmpla. După cum v-am spus, Primăria Sectorului 2 și-a făcut datoria până acum față de Dinamo și așteptăm noi facturi. Nu vreau să intru în nicio dispută și nu vreau să acuz pe nimeni de nimic. Vreau doar să spun că noi am fost serioși. În decembrie am livrat 38 de milioane de lei și așteptăm ca baza sportivă să se facă”.

Pe de altă parte, Rareș Hopincă a anunțat că Primăria Sectorului 2 a preluat Patinoarul „Mihai Flamaropol” pentru a continua lucrările de construcție: „Suntem în procesul de predare-primire cu Primăria Municipiului București și l-am preluat dintr-un motiv foarte simplu: ca să finalizăm lucrările. Acolo va fi o arenă multifuncțională de aproximativ 5.000 de locuri, care va putea găzdui, alături de hochei, și alte tipuri de evenimente sportive sau chiar artistice. Despre acest proiect vă pot spune mai multe după ce vom face preluarea oficială a obiectivului și a documentației tehnice, când vom avea primele evaluări asupra graficului de implementare”.

Primăria Sectorului 2 a precizat, totodată, că va investi în sport după modelul Islandei, urmând să susțină activitatea Clubului Sportiv Oxigen, recent înființat. Noua grupare are secții de fotbal, baschet, atletism, box, tenis de masă și șah, urmând să fie dedicată în proporție de 90% copiilor pentru a face mișcare în mod gratuit.

Primăria sectorului 2 a preluat baza Daco-Getica

Primarul Rareș Hopincă a dat detalii despre noua entitate sportivă: „Baza Sportivă Colentina a revenit Primăriei Sectorului 2 după 23 de ani de folosință a clubului Juventus Colentina și a Academiei Daco-Getica. Suntem aici alături de echipa Clubului Sportiv Oxigen, care va asigura nu numai continuitatea sportului în Colentina, dar intenția noastră este ca, în următorii trei ani, să aducem minimum 5.000 de copii către sport. Un studiu recent arată că 81% dintre copii nu fac deloc sport în afara orelor de educație fizică din școală, iar 41% dintre părinți nu își permit să își trimită copiii la sport. Mi-am asumat o strategie de a transforma Sectorul 2 în capitala sportului. Acest proiect se numește 'Sectorul Sportului'. Avem peste 55.000 de copii înrolați în sistemul educațional preuniversitar. Acești copii reprezintă cea mai bună resursă pentru viitor. Ca să ne imaginăm unde suntem, Sectorul 2 are o populație comparabilă cu cea a Islandei. Dacă ne gândim la ce face un stat precum Islanda pentru copii, pentru educație, pentru prevenirea adicțiilor și pentru sport, ne putem da seama de ce putem face și noi aici, pentru copiii noștri. Aproximativ 90% din activitatea clubului va fi dedicată gratuit copiilor și sportului de masă. Începem cu șase secții, fotbal, baschet, atletism, box, tenis de masă și șah. Urmând ca în funcție de rezultatele și participarea copiilor la programele regionale, să înființăm și noi secții, și avem în vedere handbalul în primul rând, dar și voleiul”.

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S-a menționat, totodată, că se va prelua „modelul islandez. Vrem să aducem copiii către sport pentru a-i feri de alte tentații și adicții. Prevenirea adicțiilor nu începe atunci când obiceiul s-a instalat deja, ci timpuriu, din familie, din școală, din comunitate și mai ales prin sport. Am preluat Academia Daco-Getica, iar începând din acest moment se va numi Academia Oxigen și Clubul Sportiv Oxigen București. Avem o academie cu peste 450 de copii, aflată pe locul 20 în România, pe care noi vrem să o continuăm și să o extindem la 900 de copii. Clubul Oxigen se concentrează pe inițiere și pe sportul gratuit pentru copii. Începând din această toamnă vom lansa două programe: programul de sport gratuit după școală, oferit de antrenorii clubului în 10 centre regionale din sector (școli care dispun de infrastructură sportivă) și programul de inițiere pentru sportul de performanță. Toate aceste activități vor fi gratuite. Vom comunica din timp cu părinții, astfel încât să știe că, de exemplu, la o școală din Colentina se face inițiere în volei în fiecare miercuri și sâmbătă, iar în Pantelimon se face inițiere în baschet în fiecare marți și joi”, a adăugat edilul.

Primăria Sectorului 2 va investi în fostul Stadion Juventus Colentina, care se va denumi de acum înainte Baza Sportivă Colentina, „10-15 milioane de euro”. Întinsă pe 4,35 hectare, baza va avea 5 terenuri de fotbal cu nocturnă dintre care unul principal cu 1.500 de locuri, două pentru echipele de juniori și două pentru minifotbal. „Preluăm această bază pentru a o moderniza, a o extinde și a o pune la dispoziția cetățenilor din Sectorul 2. Ca o paranteză, dacă nu era Juventus Colentina, dacă nu era Daco-Getica și dacă nu intervenea și Sectorul 2 în procese nenumărate încă din 1996, sunt convins că în locul acestor terenuri de sport astăzi am fi avut blocuri. Investiție în Baza Sportivă Colentina este mare. Eu estimez că vom avea de investit aici undeva la 10-15 milioane de euro, pentru că în afară de terenurile care sunt acum, baza trebuie extinsă. Va fi destinată copiilor pentru sportul de performanță, dar va avea și o componentă comunitară. În următorii doi ani intenționăm să dublăm capacitatea academiei, de la 450 la aproximativ 900 de copii”.

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Echipa de fotbal CS Dinamo va juca în Colentina

Pe arena principală a Bazei Sportive Colentina își va disputa meciurile de pe teren propriu campionatul acesta formația de ligă secundă CS Dinamo. Primarul a ținut să explice însă că nu intenționează să ajungă cu echipa de fotbal CS Oxigen în Liga I: „Sunt dinamovist declarat, iar CS Dinamo va juca meciurile din Liga a 2-a pe acest stadion. În măsura în care îmi va permite timpul, voi veni la meciuri, dar mai ales la meciurile pe care le va desfășura CS Oxigen, copiii din elită și cei care joacă în Liga a III-a, o echipă formată exclusiv din jucători ai academiei noastre. Dacă dintre acești copii vor fi unii care să poată, pe meritul lor sportiv, să promoveze, îi vom susține. Însă noi nu vom investi în fotbalul de mare performanță. Avem un draft de buget pe anul în curs pentru CS Oxigen, undeva la 10-11 milioane de lei. Nu este intenția noastră să intrăm în fotbalul de mare performanță, nu veți vedea CS Oxigen în Liga I, pentru că proiectul nostru este despre altceva: despre a duce copiii la sport. Dar dacă avem copii capabili să ajungă în Liga I sau Liga a II-a, trebuie să le asigurăm această cale”.

Clubul Sportiv Oxigen, înființat și susținut de Primăria Sectorului 2, îl are ca președinte pe Andrei Metehău, Cristian Cîmpeanu este coordonatorul Centrului de copii și juniori, Anton Petrea - coordonatorul zonei de elită a clubului, Alin Chița - antrenorul echipei de seniori din Liga a III-a, Tiberiu Bălan - antrenorul echipei de tineret și Bogdan Lobonț - consilierul pe probleme tehnice al academiei.