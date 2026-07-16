Noua ediție de Superliga debutează vineri, 17 iulie. Ce trebuie să știe fanii, jucătorii și arbitrii despre noile reguli impuse

Noua ediție a Superligii debutează după o pauză extrem de scurtă, iar echipele intră direct într-un maraton competițional. În următoarele luni, formațiile angrenate în cupele europene își vor împărți atenția între campionat și meciurile continentale, iar din toamnă își face loc în calendar și Liga Națiunilor.

Pentru Gică Hagi, aflat la începutul mandatului pe banca naționalei, perioada care urmează va fi decisivă. Evoluțiile jucătorilor din campionatul intern vor cântări în alcătuirea lotului pentru primele partide oficiale și pentru proiectul pe termen lung al primei reprezentative.

Neatingerea obiectivului calificării la Campionatul Mondial a avut și un efect neașteptat asupra cluburilor din România. Cum naționala nu a participat la turneul final, iar doar doi fotbaliști din Superliga au evoluat la competiție, majoritatea jucătorilor au beneficiat de o perioadă de odihnă ceva mai generoasă decât ar fi avut în cazul unei prezențe la Mondial.

Chiar și în aceste condiții, timpul dedicat pregătirii a fost limitat. Multe echipe au avut la dispoziție doar câteva săptămâni pentru cantonamente și meciuri amicale, înainte de startul unui sezon care va pune la încercare atât loturile, cât și capacitatea de recuperare a jucătorilor.

Favoritele la titlu intră într-un sezon de foc

Noul sezon începe într-un ritm alert pentru echipele de top din Superliga. FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj sunt deja implicate sau urmează să intre în preliminariile cupelor europene, ceea ce înseamnă un program încărcat încă din primele săptămâni. Din toamnă, calendarul va include și meciurile din Cupa României.

În aceste condiții, gestionarea lotului va avea un rol esențial. Formațiile care dispun de soluții numeroase și pot face rotație fără să scadă nivelul jocului vor avea un avantaj important în lupta pentru obiective.

FCSB pornește cu ambiții mari pe ambele fronturi, vizând atât un nou titlu de campioană, cât și calificarea în grupa Conference League. Rapid începe un nou proiect cu Daniel Pancu pe banca tehnică, într-un sezon în care presiunea pentru câștigarea unui trofeu este mai mare ca oricând. CFR Cluj și Universitatea Craiova își propun, la rândul lor, să rămână în cursa pentru campionat, în timp ce încearcă să aibă un parcurs cât mai lung în competițiile europene.

Cine pornește cu cele mai mari șanse la titlul din Superliga

1. FCSB. Campioana începe sezonul din postura de principală favorită. Lotul valoros, stabilitatea financiară și experiența acumulată în competițiile europene îi oferă un avantaj important în cursa pentru un nou titlu.

2. Universitatea Craiova. Oltenii vin după un sezon solid și își propun să confirme evoluțiile din ediția precedentă. Continuitatea lotului și a proiectului îi menține printre principalii candidați la campionat.

3. Rapid. Noul proiect condus de Daniel Pancu pornește cu obiective clare. După investițiile consistente din ultimii ani, giuleștenii sunt obligați să lupte pentru trofee.

4. CFR Cluj. Schimbările de pe banca tehnică nu modifică statutul ardelenilor. Experiența clubului în lupta pentru titlu și constanța din ultimii ani îi păstrează în rândul favoritelor.

5. Farul Constanța. Echipa de la malul mării poate produce surpriza sezonului. Instalarea lui Ioan Ovidiu Sabău oferă speranța unui proiect competitiv, iar constănțenii pot deveni una dintre revelațiile campionatului.

6. Dinamo. Bucureștenii pornesc cu șanse mai reduse decât principalele rivale. Deși își propun să rămână în lupta pentru play-off și podium, concurența puternică îi face să înceapă sezonul din linia a doua a favoritelor.

Schimbări importante de regulament în sezonul 2026/27

Ediția 2026/27 a Superligii începe cu mai multe modificări ale regulamentului, menite să reducă pierderile de timp și să ofere arbitrilor instrumente suplimentare de analiză.

Printre cele mai importante schimbări se numără obligativitatea ca jucătorii înlocuiți să părăsească terenul în maximum 10 secunde, iar fotbaliștii care primesc îngrijiri medicale vor putea reveni în joc după cel puțin un minut.

VAR își extinde atribuțiile și va putea interveni în situațiile în care un al doilea cartonaș galben este acordat greșit sau când arbitrul sancționează un alt jucător decât cel vinovat.

O altă noutate privește regula avantajului: dacă echipa aflată în atac marchează după ce arbitrul a lăsat jocul să continue, cartonașul galben pentru oprirea unei faze promițătoare nu va mai fi acordat.

În plus, timpul pentru executarea aruncărilor de la margine va fi limitat la cinci secunde, iar depășirea acestuia va duce la pierderea posesiei. Totodată, gestul de a acoperi intenționat gura în timpul unei discuții cu un adversar poate fi sancționat cu cartonaș roșu.

Noul sezon al Superligii debutează vineri, 17 iulie, cu meciurile FC Voluntari vs. FC Botoșani și FCSB vs. FC Argeș.