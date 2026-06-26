Când se vor juca derby-urile Rapid – Dinamo şi Dinamo – FCSB. Programul Superligii României 2026/2027

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a desfășurat astăzi, la hotelul Marriott din București, tragerea la sorți a programului ediției 2026/2027 a SuperLigii României la fotbal.

Noul an competițional va debuta în 12 iulie, cu Supercupa României, care se va disputa la Craiova, între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj.

Prima etapă se va disputa în 18/19 iulie 2026. Deținătoare a titlului de campioană, Universitatea Craiova va începe în compania aceleiași adversare ca în ediția precedentă, UTA Arad. Doar că de data aceasta formația din Bănie va juca acasă. CFR Cluj și FCSB, reprezentantele României în Conference League, vor juca în prima rundă în deplasare cu Oțelul Galați, respectiv acasă, cu FC Argeș.

În etapa a doua se va juca partida Dinamo - Universitatea Craiova, iar în etapele cu numărul 5, respectiv 8 se vor disputa derby-urile Rapid - Dinamo şi Dinamo - FCSB.

Pauza de iarnă va fi după etapa care se desfăşoară în 19/20 decembrie 2026. Campionatul se va relua în 16/17 ianuarie 2027.

Faza finală (play-off-ul şi play-out) va înceoe în 20/21 martie 2027. Ultima etapă a Play-Off-ului, care va încheia campionatul, se va juca în 29/30 mai 2027.

Programul ediției 2026/2027 a Superligii României la fotbal

Etapa 1

18/19 iulie 2026

FCSB - FC Argeş

Corvinul Hunedoara - FK Csikszereda

Universitatea Cluj - Farul Constanţa

Rapid - Sepsi OSK

FC Voluntari - FC Botoşani

Oţelul Galaţi - CFR Cluj

Universitatea Craiova - UTA Arad

Petrolul Ploieşti - Dinamo

Etapa a 2-a

25/26 iulie 2026

FK Csikszereda - FCSB

Farul Constanţa - Corvinul Hunedoara

Sepsi OSK - Universitatea Cluj

FC Botoşani - Rapid

CFR Cluj - FC Voluntari

UTA Arad - Oţelul Galaţi

Dinamo - Universitatea Craiova

FC Argeş - Petrolul Ploieşti

Etapa a 3-a

1/2 august 2026

FCSB - Farul Constanţa

Corvinul Hunedoara - Sepsi OSK

Universitatea Cluj - FC Botoşani

Rapid - CFR Cluj

FC Voluntari - UTA Arad

Oţelul Galaţi - Dinamo

Universitatea Craiova - Petrolul Ploieşti

FC Argeş - FK Csikszereda

Etapa a 4-a

8/9 august 2026

Sepsi OSK - FCSB

FC Botoşani - Corvinul Hunedoara

CFR Cluj - Universitatea Cluj

UTA Arad - Rapid

Dinamo - FC Voluntari

Petrolul Ploieşti - Oţelul Galaţi

Farul Constanţa - FK Csikszereda

Universitatea Craiova - FC Argeş

Etapa a 5-a

15/16 august 2026

FCSB - FC Botoşani

Corvinul Hunedoara - CFR Cluj

Universitatea Cluj - UTA Arad

Rapid - Dinamo

FC Voluntari - Petrolul Ploieşti

FK Csikszereda - Sepsi OSK

Oţelul Galaţi - Universitatea Craiova

FC Argeş - Farul Constanţa

Etapa a 6-a

22/23 august 2026

CFR Cluj - FCSB

UTA Arad - Corvinul Hunedoara

Dinamo - Universitatea Cluj

Petrolul Ploieşti - Rapid

FC Botoşani - FK Csikszereda

Universitatea Craiova - FC Voluntari

Sepsi OSK - Farul Constanţa

Oţelul Galaţi - FC Argeş

Etapa a 7-a

29/30 august 2026

FCSB - UTA Arad

Corvinul Hunedoara - Dinamo

Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti

FK Csikszereda - CFR Cluj

Rapid - Universitatea Craiova

Farul Constanţa - FC Botoşani

FC Voluntari - Oţelul Galaţi

FC Argeş - Sepsi OSK

Etapa a 8-a

5/6 septembrie 2026

Dinamo - FCSB

Petrolul Ploieşti - Corvinul Hunedoara

UTA Arad - FK Csikszereda

Universitatea Craiova - Universitatea Cluj

CFR Cluj - Farul Constanţa

Oţelul Galaţi - Rapid

FC Botoşani - Sepsi OSK

FC Voluntari - FC Argeş

Etapa a 9-a

12/13 septembrie 2026

FCSB - Petrolul Ploieşti

FK Csikszereda - Dinamo

Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova

Farul Constanţa - UTA Arad

Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi

Sepsi OSK - CFR Cluj

Rapid - FC Voluntari

FC Argeş - FC Botoşani

Etapa a 10-a

19/20 septembrie 2026

Universitatea Craiova - FCSB

Petrolul Ploieşti - FK Csikszereda

Dinamo - Farul Constanţa

Oţelul Galaţi - Corvinul Hunedoara

UTA Arad - Sepsi OSK

FC Voluntari - Universitatea Cluj

CFR Cluj - FC Botoşani

Rapid - FC Argeş

Etapa a 11-a

10/11 octombrie 2026

FCSB - Oţelul Galaţi

FK Csikszereda - Universitatea Craiova

Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti

Sepsi OSK - Dinamo

Corvinul Hunedoara - FC Voluntari

FC Botoşani - UTA Arad

Universitatea Cluj - Rapid

FC Argeş - CFR Cluj

Etapa a 12-a

17/18 octombrie 2026

FC Voluntari - FCSB

Oţelul Galaţi - FK Csikszereda

Universitatea Craiova - Farul Constanţa

Petrolul Ploieşti - Sepsi OSK

Dinamo - FC Botoşani

Rapid - Corvinul Hunedoara

UTA Arad - CFR Cluj

Universitatea Cluj - FC Argeş

Etapa a 13-a

24/25 octombrie 2026

FCSB - Rapid

FK Csikszereda - FC Voluntari

Farul Constanţa - Oţelul Galaţi

Sepsi OSK - Universitatea Craiova

FC Botoşani - Petrolul Ploieşti

CFR Cluj - Dinamo

Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj

FC Argeş - UTA Arad

Etapa a 14-a

31 oct. / 1 nov. 2026

Universitatea Cluj - FCSB

Rapid - FK Csikszereda

FC Voluntari - Farul Constanţa

Oţelul Galaţi - Sepsi OSK

Universitatea Craiova - FC Botoşani

Petrolul Ploieşti - CFR Cluj

Dinamo - UTA Arad

Corvinul Hunedoara - FC Argeş

Etapa a 15-a

7/8 noiembrie 2026

FCSB - Corvinul Hunedoara

FK Csikszereda - Universitatea Cluj

Farul Constanţa - Rapid

Sepsi OSK - FC Voluntari

FC Botoşani - Oţelul Galaţi

CFR Cluj - Universitatea Craiova

UTA Arad - Petrolul Ploieşti

FC Argeş - Dinamo