Când se vor juca derby-urile Rapid – Dinamo şi Dinamo – FCSB. Programul Superligii României 2026/2027

Când se vor juca derby-urile Rapid – Dinamo şi Dinamo – FCSB. Programul Superligii României 2026/20270
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a desfășurat astăzi, la hotelul Marriott din București, tragerea la sorți a programului ediției 2026/2027 a SuperLigii României la fotbal.
Noul an competițional va debuta în 12 iulie, cu Supercupa României, care se va disputa la Craiova, între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj.
Prima etapă se va disputa în 18/19 iulie 2026. Deținătoare a titlului de campioană, Universitatea Craiova va începe în compania aceleiași adversare ca în ediția precedentă, UTA Arad. Doar că de data aceasta formația din Bănie va juca acasă. CFR Cluj și FCSB, reprezentantele României în Conference League, vor juca în prima rundă în deplasare cu Oțelul Galați, respectiv acasă, cu FC Argeș.
În etapa a doua se va juca partida Dinamo - Universitatea Craiova, iar în etapele cu numărul 5, respectiv 8 se vor disputa derby-urile Rapid - Dinamo şi Dinamo - FCSB.
Pauza de iarnă va fi după etapa care se desfăşoară în 19/20 decembrie 2026. Campionatul se va relua în 16/17 ianuarie 2027.
Faza finală (play-off-ul şi play-out) va înceoe în 20/21 martie 2027. Ultima etapă a Play-Off-ului, care va încheia campionatul, se va juca în 29/30 mai 2027.
Programul ediției 2026/2027 a Superligii României la fotbal
Etapa 1
18/19 iulie 2026
FCSB - FC Argeş
Corvinul Hunedoara - FK Csikszereda
Universitatea Cluj - Farul Constanţa
Rapid - Sepsi OSK
FC Voluntari - FC Botoşani
Oţelul Galaţi - CFR Cluj
Universitatea Craiova - UTA Arad
Petrolul Ploieşti - Dinamo
Etapa a 2-a
25/26 iulie 2026
FK Csikszereda - FCSB
Farul Constanţa - Corvinul Hunedoara
Sepsi OSK - Universitatea Cluj
FC Botoşani - Rapid
CFR Cluj - FC Voluntari
UTA Arad - Oţelul Galaţi
Dinamo - Universitatea Craiova
FC Argeş - Petrolul Ploieşti
Etapa a 3-a
1/2 august 2026
FCSB - Farul Constanţa
Corvinul Hunedoara - Sepsi OSK
Universitatea Cluj - FC Botoşani
Rapid - CFR Cluj
FC Voluntari - UTA Arad
Oţelul Galaţi - Dinamo
Universitatea Craiova - Petrolul Ploieşti
FC Argeş - FK Csikszereda
Etapa a 4-a
8/9 august 2026
Sepsi OSK - FCSB
FC Botoşani - Corvinul Hunedoara
CFR Cluj - Universitatea Cluj
UTA Arad - Rapid
Dinamo - FC Voluntari
Petrolul Ploieşti - Oţelul Galaţi
Farul Constanţa - FK Csikszereda
Universitatea Craiova - FC Argeş
Etapa a 5-a
15/16 august 2026
FCSB - FC Botoşani
Corvinul Hunedoara - CFR Cluj
Universitatea Cluj - UTA Arad
Rapid - Dinamo
FC Voluntari - Petrolul Ploieşti
FK Csikszereda - Sepsi OSK
Oţelul Galaţi - Universitatea Craiova
FC Argeş - Farul Constanţa
Etapa a 6-a
22/23 august 2026
CFR Cluj - FCSB
UTA Arad - Corvinul Hunedoara
Dinamo - Universitatea Cluj
Petrolul Ploieşti - Rapid
FC Botoşani - FK Csikszereda
Universitatea Craiova - FC Voluntari
Sepsi OSK - Farul Constanţa
Oţelul Galaţi - FC Argeş
Etapa a 7-a
29/30 august 2026
FCSB - UTA Arad
Corvinul Hunedoara - Dinamo
Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti
FK Csikszereda - CFR Cluj
Rapid - Universitatea Craiova
Farul Constanţa - FC Botoşani
FC Voluntari - Oţelul Galaţi
FC Argeş - Sepsi OSK
Etapa a 8-a
5/6 septembrie 2026
Dinamo - FCSB
Petrolul Ploieşti - Corvinul Hunedoara
UTA Arad - FK Csikszereda
Universitatea Craiova - Universitatea Cluj
CFR Cluj - Farul Constanţa
Oţelul Galaţi - Rapid
FC Botoşani - Sepsi OSK
FC Voluntari - FC Argeş
Etapa a 9-a
12/13 septembrie 2026
FCSB - Petrolul Ploieşti
FK Csikszereda - Dinamo
Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova
Farul Constanţa - UTA Arad
Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi
Sepsi OSK - CFR Cluj
Rapid - FC Voluntari
FC Argeş - FC Botoşani
Etapa a 10-a
19/20 septembrie 2026
Universitatea Craiova - FCSB
Petrolul Ploieşti - FK Csikszereda
Dinamo - Farul Constanţa
Oţelul Galaţi - Corvinul Hunedoara
UTA Arad - Sepsi OSK
FC Voluntari - Universitatea Cluj
CFR Cluj - FC Botoşani
Rapid - FC Argeş
Etapa a 11-a
10/11 octombrie 2026
FCSB - Oţelul Galaţi
FK Csikszereda - Universitatea Craiova
Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti
Sepsi OSK - Dinamo
Corvinul Hunedoara - FC Voluntari
FC Botoşani - UTA Arad
Universitatea Cluj - Rapid
FC Argeş - CFR Cluj
Etapa a 12-a
17/18 octombrie 2026
FC Voluntari - FCSB
Oţelul Galaţi - FK Csikszereda
Universitatea Craiova - Farul Constanţa
Petrolul Ploieşti - Sepsi OSK
Dinamo - FC Botoşani
Rapid - Corvinul Hunedoara
UTA Arad - CFR Cluj
Universitatea Cluj - FC Argeş
Etapa a 13-a
24/25 octombrie 2026
FCSB - Rapid
FK Csikszereda - FC Voluntari
Farul Constanţa - Oţelul Galaţi
Sepsi OSK - Universitatea Craiova
FC Botoşani - Petrolul Ploieşti
CFR Cluj - Dinamo
Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj
FC Argeş - UTA Arad
Etapa a 14-a
31 oct. / 1 nov. 2026
Universitatea Cluj - FCSB
Rapid - FK Csikszereda
FC Voluntari - Farul Constanţa
Oţelul Galaţi - Sepsi OSK
Universitatea Craiova - FC Botoşani
Petrolul Ploieşti - CFR Cluj
Dinamo - UTA Arad
Corvinul Hunedoara - FC Argeş
Etapa a 15-a
7/8 noiembrie 2026
FCSB - Corvinul Hunedoara
FK Csikszereda - Universitatea Cluj
Farul Constanţa - Rapid
Sepsi OSK - FC Voluntari
FC Botoşani - Oţelul Galaţi
CFR Cluj - Universitatea Craiova
UTA Arad - Petrolul Ploieşti
FC Argeş - Dinamo