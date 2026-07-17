Superliga a debutat pe caniculă. 4 goluri s-au marcat la partida FC Voluntari și FC Botoşani

Start în ediția 2026/2027 a Superligii la fotbal. Disputat în prezența a circa o mie de spectatori, meciul dintre FC Voluntari și FC Botoşani s-a încheiat nedecis, 2-2. În această seară, la ora 21.30, este programată partida FCSB - FC Argeș.

Gazdele au fost cele care au deschis scorul, Mamadou Diarra trimiţând în propria poartă centrarea lui Guţea (minutul 15) la marginea careului mic. Oaspeţii au egalat după patru minute, când, la un corner, Enriko Papa a deviat o minge pentru Dumiter, iar acesta a înscris ca la antrenament.

Același Dumiter s-a aflat într-o poziţie excelentă, în minutul 32, însă a trimis pe lângă poartă. Nici gazdele nu s-au lăsat mai prejos și au ratat prin Guţea, în minutul 38.

După reluare, în minutul 47, Crişan a respins o minge chiar în piciorele lui Mailat, acesta a pătruns şi i-a trimis lui Mitrov, care a reluat balonul în poartă.

Mihai Roman a ratat o ocazie uriaşă în minutul 66, Anestis scoţând excelent la reluarea din câţiva metri a ilfoveanului. Portarul Botoșaniului a intervenit salvator şi la şutul lui Şuteu, în minutul 77, însă nu a mai avut replică la şutul din careul mic al lui Merloi, în minutul 89.

La Voluntari a fost prezent în tribună şi Dan Petrescu, aflat la prima apariţie publică după retragerea din activitate din cauza problemelor de sănătate

FC Voluntari - FC Botoșani 2-2 (1-1)

VOLUNTARI (17 iulie 2026) * Stadion: Anghel Iordănescu * Spectatori: 1.000 * Vreme: caniculară * Teren: bun * Arbitru: George Găman * Asistenți: Alexandru Filip și Mihăiţă Necula

Au marcat: Diarra (min. 15 - autogol), Merloi (min. 88), respectiv, Dumiter (min. 19), Mitrov (min. 47)

FC Voluntari: Jurhar – Schieb (Merloi, 75), R. Crişan, Dumbrăvanu, Şuteu – Mamic (Haruţ, 57), Cvek (Toma, 86), I. Gheorghe (Onişa, 86), Guţea (Haită, 86) – Babic, M. Roman.

Antrenor: Florin Pîrvu

FC Botoșani: Anestis – Ilaş, Miron, M. Diarra, Creţ - E. Papa (D. Diaw, 86), Bordeianu, Ongenda (Charles Petro, 68) – Mitrov (Bodişteanu, 75), Dumiter (J. Markovic, 86), Mailat.

Antrenor: Marius Croitoru

Iată programul primei etape:

Vineri, 17 iulie 2026

FC Voluntari - FC Botoșani 2-2

Ora 21.30: FCSB - FC Argeș

Sâmbătă, 18 iulie 2026

Ora 18.30: Oțelul Galați - CFR Cluj

Ora 21.15: Universitatea Craiova - UTA Arad

Duminică, 19 iulie 2026

Ora 17.00: „U” Cluj - Farul Constanța

Ora 19.30: Petrolul Ploiești - Dinamo

Luni, 20 iulie 2026

Ora 18.30: Corvinul Hunedoara - Csikszereda

Ora 21.30: Rapid București - Sepsi Sf. Gheorghe