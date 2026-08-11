Românul și grecul acuzați de sabotaj asupra unor nave militare germane scapă de urmărirea penală din lipsă de probe

Românul și grecul acuzați de tentative de sabotaj asupra unor nave ale marinei militare germane în portul Hamburg, în 2025, nu vor fi urmăriți penal din lipsă de probe.

Românul, în vârstă de 38 de ani, și grecul, în vârstă de 55 de ani, au fost puși deja în libertate în luna martie, la o lună după ce au fost arestați în Germania, respectiv Grecia, scrie Agerpres.

Parchetul german a transmis marți, 11 august, că a clasat dosarul la începutul lunii, din lipsă de probe. Cu toate acestea, pentru procurorii din Hamburg tentativele de sabotaj rămân clare, a declarat o purtătoare de cuvânt a instanţei.

„Faptele care ar fi fost comise de cei doi suspecţi nu au putut fi probate cu gradul de certitudine necesar în vederea formulării acuzaţiilor”, a explicat ea.

Potrivit autorităților române, în perioada ianuarie - august 2025, cei doi inculpați ar fi efectuat mai multe acțiuni ilegale, individual sau împreună, pentru a deteriora navele.

Concret, cei doi sunt acuzați că au sabotat nave destinate Marinei Germane prin introducerea a peste 20 de kg de pietriș în motoare, perforarea conductelor și dezactivarea sistemelor de siguranță.

Faptele au fost descoperite în urma unei inspecții la bordul navei „Emden”, în ianuarie 2026.

Este în continuare neclar cine se află în spatele tentativelor de sabotaj. În ultimul său raport anual, Serviciul de Contrainformaţii Militare german (MAD) a acuzat Rusia de acţiuni de spionaj şi sabotaj.

În luna ianuarie, Germania a înăsprit legislaţia care vizează aşa-numiţii „agenţi de unică folosinţă”, adică persoane neinstruite şi recrutate de serviciile secrete, de exemplu, prin intermediul reţelelor de socializare şi plătite cu sume mici de bani pentru acţiuni de sabotaj.