 Start lansat pentru FCSB în noua ediție a Superligii, Bîrligea și Tănase au marcat în Ghencea | adevarul.ro
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Start lansat pentru FCSB în noua ediție a Superligii, Bîrligea și Tănase au marcat în Ghencea

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Disputat în Ghencea, meciul dintre FCSB și FC Argeș s-a încheiat cu victoria clară a formației bucureștene, 2-0. Au marcat Bîrligea (min. 19) și Tănase (min. 45+5, penalty), iar Octavian Popescu a centrat la primul gol și a scos un penalty.

FCSB a fost periculoasă în prima parte, când a beneficiat și de multe cornere (Foto: sportpictures)
FCSB a fost periculoasă în prima parte, când a beneficiat și de multe cornere (Foto: sportpictures)

De la FCSB au lipsit Lixandru, Gnahore, Joao Paulo și Ofri Arad. Cisotti, mijlocaș ofensiv, și Radunovic, fundaș stânga, au jucat la închidere. Dennis Politic a jucat pe partea dreaptă, fiind înlocuit la pauză. Pădurariu și-a făcut debutul pe flancul stâng

Meciul a început cu oaspeţii în prim-plan. Aceștia au cerut penalty în minutul 7, însă arbitrul nu a acordat nimic. Roş-albaştrii au deschis scorul în minutul 19, când Octavian Popescu a executat o lovitură liberă, iar Bîrligea a înscris cu o lovitură de cap.

FCSB a continuat să atace, iar Dawa a trimis pe lângă poartă, în minutul 26. Apoi (min. 31), Căbuz a respins la şutul lui Radunovic, mingea a ajuns la Octavian Popescu, care a trimis pe lângă poartă (mingea a lovit stâlpul de care este legată plasa porții.

Diferența s-a majorat cu puțin timp înainte de pauză. Octavian Popescu a obţinut un penalty în minutul 45+4, fiind faultat în careu de Oancea. Florin Tănase a majorat avantajul gazdelor și cu puțin noroc fiindcă balonul șutat de el a fost atins de Căbuz înainte de a intra în poartă.

Tănase a concretizat lovitura de la 11 metri scoasă de Tavi Popescu (Foto: sportpictures)
Tănase a concretizat lovitura de la 11 metri scoasă de Tavi Popescu (Foto: sportpictures)

În partea a doua a meciului, Bogdan Andone a încercat să amenințe mai mult poarta adversă, făcând trei modificări la pauză. O ocazie de gol a avut Idowu în minutul 57, însă Târnovanu a fost la post.

Căbuz a intervenit foarte bine la şutul din marginea careului expediat de Bîrligea, în minutul 64, apoi (min. 80) Stoian a marcat la prima atingere de balon, însă golul n-a fost validat din cauza unui ofsaid. Iar FCSB a obținut un succes care a o urcă pe locul 1 în clasamentul la zi al Superligii.

Dan Petrescu spune că Universitatea Craiova e favorită la titlu

Fostul antrenor Dan Petrescu a fost prezent la arena „Anghel Iordănescu” din Voluntari, iar apoi pe Stadionul Steaua la primele meciuri din ediția 2026/2027 a Superligii. „Nu am mai fost de foarte mult timp, de aproape un an, dar acum sunt bine. Normal că mi-e dor. A trecut aproape un an. Eu nu am avut pauze în carieră. Cred că Universitatea Craiova rămâne favorită, mai ales că a luat jucători buni. Tot timpul echipa campioană e favorită" a declarat Dan Petrescu, care s-a referit și la posibila sa revenire pe banca tehnică: „Au fost discuţii, dar nu a fost cazul. Cu drag mă voi întoarce când voi putea şi voi fi 100%. E posibil orice." De asemenea, Dan Petrescu a vorbit și despre CM de fotbal: „M-am uitat şi la Campionatul Mondial, dar mai mult fiica mea Jennifer, mai ales la meciurile de la 4 dimineaţa. Şi eu aş vrea tot Argentina să câştige. Mi-am dorit Anglia, dar e păcat”.

În tribuna VIP a stadionului din Ghencea s-a aflat și Aymen Boutoutaou (25 de ani), mijlocașul ofensiv care urmează a semna cu FCSB. Acesta provine de la Sochaux, care a reușit promovarea în al doilea eșalon din Franța. După ce oferta bucureștenilor de 800.000 de euro a fost refuzată, transferul francezului s-a făcut pentru un milion.

FCSB - FC Argeș 2-0 (0-0)

BUCUREȘTI (17 iulie 2026) * Stadion: Steaua * Spectatori: 1.000 * Vreme: caniculară * Teren: bun * Arbitru: Marian Barbu * Asistenți: Imre Bucsi și George Duță * Arbitru VAR: Sorin Costreie * Asistent VAR: Stelian Slab

Au marcat: Bîrligea (min. 19), Tănase (min. 45+5, penalty)

Cartonaşe galbene: Pădurariu (min. 34), Oct. Popescu (min. 35), Sadriu (min. 13)

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu (Labonne, 89) – Cisotti, Radunovic – Politic (M. Toma, 46), F. Tănase (Stoian 80), Oct. Popescu (David Popa, 90) – Bîrligea.

Antrenor: Marius Baciu

FC Argeș: Căbuz – Oancea (R. Moldoveanu, 46), M. Tudose, Sadriu, Borţa – Raţă, Rober Sierra – Y. Pîrvu (S. Balaure, 81), Emmers (Dulcea, 46), Micovschi (Idowu, 46) - Ricardo Matos (Rădescu, 81).

Antrenor: Bogdan Andone

Iată programul primei etape:

Vineri, 17 iulie 2026

FC Voluntari - FC Botoșani 2-2

FCSB - FC Argeș 2-0

Sâmbătă, 18 iulie 2026

Ora 18.30: Oțelul Galați - CFR Cluj

Ora 21.15: Universitatea Craiova - UTA Arad

Duminică, 19 iulie 2026

Ora 17.00: „U” Cluj - Farul Constanța

Ora 19.30: Petrolul Ploiești - Dinamo

Luni, 20 iulie 2026

Ora 18.30: Corvinul Hunedoara - Csikszereda

Ora 21.30: Rapid București - Sepsi Sf. Gheorghe

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