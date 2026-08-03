Tragerea la sorți a decis! Cu cine poate juca Universitatea Craiova în play-off-ul Europa League. Duel accesibil
Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară din play-off-ul Europa League, în urma tragerii la sorți organizate marți la sediul UEFA.
Dacă va elimina formația finlandeză KuPS în dubla programată pe 6 și 13 august, echipa din Bănie va întâlni în play-off învinsa confruntării dintre Ararat Armenia și NK Celje. Prima manșă se va disputa la Craiova, iar returul este programat în deplasare. Duelurile din play-off sunt programate pe 20 și 27 august.
Oltenii au avut parte de un culoar favorabil la tragerea la sorți, evitând adversari considerați mai dificili. Printre variantele care puteau ieși din urnă s-au numărat învinsa duelului dintre Hapoel Beer Sheva și Steaua Roșie, precum și St. Truidense sau Trabzonspor.
Cum arată meciurile din play-off-ul Europa League
- Trabzonspor - Câștigătoarea dintre Ferencvaros și Gornik
- Câștigătoarea dintre Universitatea Craiova și KuPS - Pierzătoarea dintre Ararat Armenia și NK Celje
- Câștigătoarea dintre Shamrock și Egnatia – Lillestrom
- Pierzătoarea dintre Slovan Bratislava și Mjallby - Câștigătoarea dintre FC Salzburg și Pafos
- Câștigătoarea dintre Benfica și Hearts - Pierzătoarea dintre Aarhus și Sabah
- Pierzătoarea dintre Steaua Rosie și Hapoel Beer Sheva - Viktoria Plzen
- Câștigătoarea dintre Rangers și Jagiellonia - Câștigătoarea dintre Larne și Iberia 1999
- Pierzătoarea dintre Kairat și Levski Sofia - Câștigătoarea dintre PAOK și Anderlecht
- Câștigătoarea dintre Besiktas și Hradec - Pierzătoarea dintre Dinamo Zagreb și Kauno Zalgiris
- OFI Creta - Câștigătoarea dintre Maccabi Tel Aviv și CSKA Sofia.