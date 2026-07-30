Ce s-a întâmplat după Craiova-Levski întrece orice imaginație. Bătaie în toată regula și amenințări șocante: „Îți omor copiii în Portugalia!”

Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor după remiza cu Levski Sofia, scor 2-2, rezultat care a trimis mai departe formația bulgară cu 3-2 la general.

După fluierul final, atmosfera s-a încins pe culoarul spre vestiare. În centrul incidentului s-au aflat Mario Felgueiras, directorul sportiv al clubului oltean, și Serginho, mijlocașul portughez al lui Levski.

Conform informațiilor publicate de GSP, tensiunile au pornit de la un schimb dur de replici în limba portugheză. Serginho i-ar fi adresat lui Felgueiras amenințări grave și injurii la adresa familiei, iar conflictul verbal a degenerat rapid într-o altercație, cei doi ajungând să se îmbrâncească.

„Îți omor familia în Portugalia!”, i-ar fi spus Serginho oficialului craiovean.

Conflict în toată regula pe culoarul spre vestiare

Imediat după încheierea meciului, spiritele au rămas încinse pe tunelul care duce spre vestiare. Oleksandr Romanchuk a încercat să-l calmeze pe Mario Felgueiras, în timp ce mai mulți jucători și oficiali ai celor două formații s-au adunat în jurul lor.

Conform Fanatik, tensiunea a continuat să se simtă în aer, astfel că cei doi protagoniști au dat startul unei bătăi în toată regula. Injuriile au continuat, însă stewarzii au intervenit rapid și i-au separat pe cei implicați, fiecare fiind condus către propriul vestiar.

La detensionarea conflictului a contribuit și președintele lui Levski Sofia, care a intervenit prompt, l-a îndepărtat pe Serginho din zona incidentului și l-a trimis la vestiare. După cele întâmplate, oficialii clubului bulgar au cerut observatorilor UEFA măsuri suplimentare de securitate și un număr mai mare de jandarmi la plecarea delegației de la stadion, de teama unor noi incidente.