Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj și e noul lider în Superliga

Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a terminat la egalitate (0-0) cu CFR Cluj, în Gruia, într-o partidă din etapa a 15-a. Conform statisticii oficiale, raportul şuturilor la poartă a fost de 20-5, iar pe poartă 6-1, posesia fiind de 72%-28% pentru oaspeţi.

CFR Cluj a ratat ocazia de a o depăși pe FCSB în clasamentul Superligii Foto: Sportpictures

Campioana en titre a dominat meciul şi şi-a creat o serie de ocazii, dar portarul Octavian Vâlceanu s-a dovedit a fi imbatabil. Oamenii lui Marius Șumudică au avut prima ocazie de gol a meciului din Gruia, în minutul 6, când Laurenţiu Popescu a apărat lovitura de cap expediată de Nalic. Universitatea Craiova a avut prima şansă de a înscrie prin Joao Lameira, în minutul 24, însă Vîlceanu a intervenit excelent.

Imediat după pauză, în minutul 50, Nsimba a trimis mingea puţin pe lângă poartă. Un minut după aceea, Vâlceanu a intervenit salvator la David Matei. Apoi, în minutul 57, Pantalon a trimis mingea cu capul pe lângă buturi.

Screciu a ratat ultima ocazie a partidei în minutul 84.

Este de amintit că, potrivit LPF, din 2014, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 47 de ori: de 16 ori au câştigat clujenii, de 15 ori s-au impus craiovenii, iar alte 16 partide s-au terminat la egalitate.

Oltenii nu au mai pierdut în Superligă din 9 august 2026, de la meciul Universitatea Craiova - FC Argeş 0-1. Au urmat opt victorii şi trei rezultate de egalitate, iar în şapte din ultimele opt meciuri craiovenii nu au primit gol. Universitatea venea după şapte victorii consecutive în campionat.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă a fost pe 8 mai 2026, CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0. CFR Cluj nu are nicio victorie în ultimele patru etape, iar ultimele trei meciuri au fost remize.

CFR Cluj n-a mai pierdut de la meciul cu Universitatea Cluj (1-3), fiind neînvinsă în ultimele 18 meciuri jucate în campionat pe teren propriu (12 succese și șase remize).

Pe de altă parte, antrenorul Marius Șumudică are un palmares excelent în duelurile cu Universitatea Craiova: o singură înfrângere în 12 confruntări (29 martie 2025, Rapid-Universitatea Craiova 1-2), șase victorii și cinci egaluri.

În celălalt meci al zilei, Sepsi OSK a câștigat cu 2-1, pe teren propriu, cu FC Voluntari. Portughezul Fabio Vianna (min. 8) a deschis scorul pentru gazde, elveţianul Dimitri Oberlin (min. 38) a majorat diferenţa, iar Remus Guţea a stabilit rezultatul final (min. 42 - penalty). Ilfovenii au jucat întreaga repriză secundă în inferioritate numerică, după eliminarea lui Ion Gheorghe (min. 46).

Etapa a 15-a

UTA Arad – Petrolul Ploiești........................0-1

FC Argeș – Dinamo...................................2-1

Sâmbătă

Csikszereda – „U” Cluj................................0-0

Farul Constanța – Rapid...............................1-1

FCSB – Corvinul Hunedoara........................0-1

Duminică

Sepsi – FC Voluntari......................................2-1

CFR Cluj – Universitatea Craiova.................0-0

Luni

FC Botoșani – Oțelul Galați...........................20.00

Clasament

1. Craiova 15 10 3 2 34-10 33

2. Dinamo 15 10 3 2 32-11 33

3. Rapid 15 9 4 2 24-14 31

4. Petrolul 15 8 3 4 20-18 27

5. „U“ Cluj 15 8 2 5 26-20 26

6. Farul 15 6 6 3 24-22 24

7. Corvinul 15 6 4 5 17-16 22

8. FCSB 15 6 3 6 20-21 21

9. CFR 15 5 4 6 20-21 19

10. UTA 15 5 3 7 16-20 18

11. Sepsi 15 4 6 5 11-20 18

12. FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15

13. Botoșani 14 3 5 6 18-19 14

14. Oțelul 14 2 6 6 16-22 12

15. FC Voluntari 15 2 2 11 15-32 8

16. Csikszereda 15 1 3 11 9-28 6

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.