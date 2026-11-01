Filipe Coelho, categoric după ce Craiova a devenit lider în Superliga. Dinamo vine în urma oltenilor: „Ne luptăm cu ei!”

Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în fața formației FC Botoșani, impunându-se cu 2-1 pe stadionul „Ion Oblemenco”, în confruntarea din etapa a 14-a din Superliga.

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova Foto: Sportpictures

Deși finalul partidei le-a dat emoții suporterilor olteni, cele trei puncte au rămas la Craiova.

Craiova, eficientă încă din prima jumătate a meciului

David Matei a găsit drumul spre gol în minutul 21, iar șapte minute mai târziu, Al Hamlawi a dus scorul la 2-0. Oaspeții au revenit în joc după pauză, profitând de o eroare importantă a portarului Laurențiu Popescu, care le-a permis să reducă diferența.

Succesul o propulsează pe Universitatea Craiova pe prima poziție în clasamentul din Superliga, cu un avans de două puncte față de Dinamo, formație care întâlnește tot în această seară pe UTA Arad.

„Este o diferență mică între noi și Dinamo, trebuie să o luăm pas cu pas!”

La finalul confruntării, antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, în vârstă de 46 de ani, a analizat evoluția echipei și a vorbit despre principalele momente ale partidei. Tehnicianul portughez a comentat greșeala lui Laurențiu Popescu, revenirea lui Adrian Rus pe teren, dar și lupta pentru primul loc, în care Dinamo este unul dintre principalii adversari ai formației din Bănie.

„Am avut ocaziile noastre de a ne desprinde, dar până la urmă am reușit să câștigăm meciul. Nu am mai făcut pressing atât de bine, iar pe contraatac nu am luat cele mai bune decizii. Ei au avut câteva șanse. În final, cele mai importante sunt punctele.

Continuăm să înscriem, iar asta e bine. Nu le-am dat prea multe șanse adversarilor să înscrie, dar trebuie să îmbunătățim și aspectul acesta. (n.r. Despre greșeala lui Popescu) Se putea întâmpla oricărui jucător, avem încredere în el. Se întâmplă, în rest a făcut un joc bun.

Adrian Rus e în ultima parte a recuperării. Nu e pregătit să joace multe minute acum, trebuie să vedem cum se va prezenta și în această săptămână la antrenamente. Este o diferență mică între noi și Dinamo, trebuie să o luăm pas cu pas și să ne luptăm cu ei!”, a declarat Coelho, conform digisport.ro.