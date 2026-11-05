 Universitatea Craiova - Egnatia, 2-0. Oltenii au bifat cel de-al doilea succes consecutiv în Conference League | adevarul.ro
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Universitatea Craiova - Egnatia, 2-0. Oltenii au bifat cel de-al doilea succes consecutiv în Conference League

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Universitatea Craiova s-a duelat cu albanezii de la Egnatia pe teren propriu, 2-0, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în cadrul etapei a 3-a din grupa Conference League. În urma acestui succes, oltenii au acumulat 7 puncte și au obținut al doilea triumf la rând în competiție. De cealaltă parte, Egnatia rămâne cu două puncte în clasament.

Universitatea Craiova
Universitatea Craiova Foto: UCV

Universitatea Craiova a avut un început bun de meci și putea deschide scorul încă din minutul 11. Assad Al-Hamlawi a plecat rapid pe contraatac, a reușit să treacă de doi adversari și a ajuns aproape de careul albanezilor. I-a trimis mingea lui Nicușor Bancu, însă căpitanul oltenilor nu a găsit cadrul porții cu șutul său.

Primul gol a venit în minutul 24, când Alexandru Cicâldău a înscris pentru Craiova. Reușita a fost contestată inițial de arbitrii de la margine, care au semnalizat ofsaid, dar după verificarea VAR, golul a fost acordat. Mijlocașul a fost aproape să marcheze din nou în minutul 28, însă portarul Dajsinani a intervenit la timp și a împiedicat mingea să intre în poartă.

Craiova a continuat să atace și a făcut 2-0 în minutul 32. Nicușor Bancu a prins un șut puternic din afara careului, iar portarul lui Egnatia nu a mai putut salva echipa.

Înainte de pauză, Al-Hamlawi a avut ocazia să mărească diferența. Atacantul a ajuns singur în fața portarului, dar Dajsinani a respins șutul și a păstrat scorul neschimbat. Oltenii au intrat astfel la cabine cu două goluri în avantaj.

Craiova a continuat să caute golul și după pauză

În minutul 50, Alexandru Cicâldău a încercat să-l surprindă pe portarul albanez cu un șut de la marginea careului, dar mingea a trecut peste transversală. Șase minute mai târziu, Ștefan Baiaram a reușit să păstreze mingea în careul advers și i-a pasat lui Cicâldău, care a continuat faza spre Nicușor Bancu. Căpitanul oltenilor s-a aflat într-o poziție bună, însă nu a reușit să profite de ocazie.

Egnatia a încercat să răspundă în minutul 58, când Albanese a pornit un contraatac și a șutat spre poarta oltenilor, fără finalizare însă. Craiova a rămas echipa mai periculoasă în timpul partidei. Doar Mora a mai trimis un șut de la distanță, fără să aibă succces.

Roșu în minutul 83

Pe final, partida a devenit mai tensionată, iar arbitrul a arătat mai multe cartonașe galbene. Cicâldău a fost avertizat în minutul 75, Bitri a primit galben patru minute mai târziu pentru un fault asupra lui Elisor, iar atacantul Craiovei a fost sancționat la rândul său în minutul 81.

Un minut mai târziu, Elisor a fost aproape de gol, după ce a trimis cu capul peste poartă. Atacantul a fost din nou implicat în faza următoare, când a fost faultat de Bitri. Arbitrul i-a arătat direct cartonașul roșu fundașului albanez în minutul 83, iar Egnatia a rămas în inferioritate numerică. Până la finalul partidei, tabela a rămas neschimnată, iar oltenii au reușit să se impună cu 2-0.

Meciurile care au mai rămas pentru Universitatea Craiova

Oltenii vor disputa următoarele două partide în deplasare. Mai întâi, pe 26 noiembrie, vor juca în Anglia cu Brighton, iar pe 10 decembrie vor merge în Kazahstan pentru confruntarea cu Kairat Almaty.

Ultima apariție a Craiovei în faza ligii va avea loc pe teren propriu, pe 17 decembrie, când FC Copenhaga va veni pe „Ion Oblemenco”.

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