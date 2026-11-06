 Filipe Coelho nu se gândește la Brighton: „CFR Cluj este cea mai mare provocare acum pentru mine” | adevarul.ro
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Filipe Coelho nu se gândește la Brighton: „CFR Cluj este cea mai mare provocare acum pentru mine”

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Universitatea Craiova a câștigat cu 2-0 meciul cu KF Egnatia (Albania) și ocupă locul 8 în clasamentul grupei unice din Conference League. După confruntare, Filipe Coelho a spus că pentru el confuntarea cu CFR Cluj, din campionat, este cea mai importantă acum.

Filipe Coelho are o serie de rezultate foarte bune la Universitatea Craiova
Filipe Coelho are o serie de rezultate foarte bune la Universitatea Craiova Foto: Sportpictures

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova a declarat că este mulțumit de cele 7 puncte acumulate de formația sadupă trei runde: „Avem un sentiment bun după acest meci. Este o victorie. Exact ceea ce ne-am dorit. Am avut ambiție și control emoțional foarte bune. Evident că suntem mulțumiți de cele 7 puncte obținute până acum în clasament. Ei au jucat în alt sistem, în primele minute, și a trebuit să ne adaptăm. Au avut mingea, chiar dacă nu și-au creat multe ocazii. Dar apoi au apărut spațiile pentru noi și ne-am creat multe șanse. Este o victorie evidentă și meritată.”

Filipe Coelho a considerat foarte important faptul că Universitatea Craiova nu a primit gol: „Noi avem mereu dorința de a câștiga și de a nu primi gol. E foarte important că nu am primit gol azi. Pentru mine, ca antrenor, este important. Aici, la Craiova, se întâmplă de foarte multe ori să nu primim gol. Ceea ce e bine. Jucătorii înțeleg că trebuie să ne apăram împreună și să atacăm împreună. Cred că facem o treabă bună, din punctul meu de vedere. Dar trebuie să continuăm așa, să muncim foarte serios. Acum trebuie să ne gândim deja la următorul adversar.”

Coelho spune că victoria este a echipei

După victorie, lusitanul a evitat să remarce un jucător: „Nu-mi place să evidențiez jucători. Victoria este a întregii echipe. Pentru că toți au făcut o treabă foarte bună. Au înțeles jocul. Au realizat ceea ce trebuie să îmbunătățim în continuare. Bancu e unul dintre căpitani. Mai avem și alții. E un jucător foarte important, de valoare. E un bun profesionist, are tehnică bună. Cred că e mult mai eficient în ultimii 30 de metri în ultima vreme. Apare des în pozițiile acelea. Sunt mulțumit de el, dar nu numai de el, ci și de ceilalți. Nu-mi place să nominalizez, pentru că suntem un grup. Pot să spun însă că meritam aceste trei puncte.”

Întrebat dacă meciul cu formația engleză Brighton, viitoarea adversară din Conference League, este următoarea provocare, Filipe Coelho a răspuns: „CFR Cluj este cea mai mare provocare acum, pentru mine. Trebuie să-i recuperez pe jucători. Să vedem care jucători pot juca și care nu. A fost un meci intens, după cum ați văzut. Așa că singura mea preocupare acum este să-i recuperez pe jucători pentru a fi la un nivel cât mai ridicat cu CFR. Meciul cu Brighton e încă departe. Nu e o preocupare pentru mine'.

Bancu a spus că grupul a devenit foarte unit

La finalul partidei, Nicușor Bancu a făcut o analiză la cald: „A fost un meci foarte bun pentru noi. După 10 minute, ne-am creat foarte multe ocazii de a marca. Am avut foarte multe ocazii în prima repriză și am și marcat două goluri. Este o victorie foarte importantă pentru noi. Suntem neînvinși în Europa și suntem mândri de acest lucru. Știm ce am pățit anul trecut. Nu vrem să ne oprim aici, vom juca fiecare meci pentru a aduna puncte.

Bancu a făcut un nou meci bun în Conference League
Bancu a făcut un nou meci bun în Conference League Foto: Sportpictures

Internaționalul s-a referit și la partida următoare din Conference League: „Cu siguranță că va fi greu meciul cu Brighton, dar noi ne dorim să jucăm fotbal și să strângem mai multe puncte decât avem până acum. Am făcut șapte puncte și suntem mândri de ceea ce am reușit”, a declarat Nicușor Bancu la DigiSport.

Căpitan al Universității Craiova a vorbit și despre unitatea grupului: „Muncim foarte mult să fim la acest nivel. Oricine intră face tot posibilul să ajute echipa, iar acest lucru contează foarte mult. Mister a creat un grup foarte unit, chiar dacă unii sunt supărați că nu joacă. Este normal, pentru că este foarte greu să schimbi toată echipa. Am jucat foarte multe meciuri până acum și sper să o ținem cât mai mult pe acest traseu. Trofeele de anul trecut au adus foarte multă încredere și acest lucru contează foarte mult. Știm ce să facem în teren, fiecare își cunoaște postul.

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Cicâldău consideră că echipa sa a gestionat bine partida

Alexandru Cicâldău a declarat că formația din Bănie nu trebuie să se mulțumească cu cele șapte puncte acumulate până acum în competiția europeană: „Este o seară reușită pentru noi. Le mulțumim suporterilor că au venit în număr mare la stadion, chiar dacă meciul a fost destul de târziu și mulți dintre ei au mâine muncă sau școală. Ne-am îndeplinit obiectivul în această seară și suntem foarte mulțumiți. Ne bucurăm în seara asta, dar nu foarte mult, pentru că avem meci în campionat în weekend. Avem șapte puncte, dar nu trebuie să ne oprim aici. Am intrat cu un spirit de echipă foarte bun, am reușit să marcăm foarte repede, apoi am știut să gestionăm restul meciului”, a spus Alexandru Cicâldău la DigiSport.

Cicâldău a mrcat unul dintre golurile Universității Craiova
Cicâldău a mrcat unul dintre golurile Universității Craiova Foto: Sportpictures

Mijlocașul formației oltene s-a bucurat și pentru golul marcat: „Mă bucur că am reușit să revin foarte repede. Am avut o accidentare, apoi mi-am revenit și am intrat într-un ritm foarte bun. De un sezon și jumătate echipa arată foarte bine. Este meritul celor din club, care nu se văd în fața camerelor. Ne bucurăm foarte mult că trecem printr-un moment foarte bun și sper să îl prelungim cât mai mult. Acum urmează un meci cu CFR Cluj. Trebuie să ne odihnim, să ne revenim și să ne pregătim cât mai bine pentru acel meci. Este puțin obositor, dar ne revenim. Este foarte plăcut să joci în Europa League.”

Laurențiu Popescu vrea un rezultat bun și la Brighton

La fel de mulțumit de joc și rezultate a fost și Laurențiu Popescu: „Știam că vom avea un meci foarte greu, însă am fost foarte bine pregătiți. Am început partida foarte bine. Ne bucurăm că am reușit să marcăm în prima parte și că am câștigat. Ne bucurăm că avem o apărare extraordinară, iar apărarea începe din atac și asta înseamnă foarte mult pentru noi. Ca portar, este foarte greu să îți câștigi locul în echipă. Mă bucur că am avut răbdare și că joc la echipa la care am crescut și pe care o iubesc”, a spus Laurențiu Popescu, la DigiSport.

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Popescu n-a primit gol nici în acest meci din cupele europene
Popescu n-a primit gol nici în acest meci din cupele europene Foto: Sportpictures

Referindu-se la parcursul european al echipei și la următorul meci, portarul campioanei României a spus: „Am ajuns unde ne doream, să avem șapte puncte. Acum ne așteaptă un meci foarte greu la Brighton, dar de ce să nu mergem să obținem un rezultat mare acolo?.”

Universitatea Craiova a învins (2-0) echipa albaneză KF Egnatia prin golurile marcate de Alexandru Cicâldău (min. 25) și Nicușor Bancu (min. 32). Formația din Bănie a adunat 7 puncte și are șanse de calificare în faza următoare a întrecerii.

După 1-1 cu Getafe (15 octombrie), în Bănie, 3-1 cu Inter Club d'Escaldes (22 octombrie), în deplasare, și 2-0 cu Egnatia (5 noiembrie), la Craiova, Universitatea va juca în continuare, în Conference League, în deplasare, cu Brighton (26 noiembrie) și cu Kairat Almatî (10 decembrie), respectiv acasă, cu FC Copenhaga (17 decembrie).

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