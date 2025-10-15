Unde s-a refugiat Dan Petrescu după demisia de la CFR. Un medic generalist a vorbit despre problemele de sănătate ale „Bursucului”

Plecat de la CFR Cluj după un rezultat rușinos în cupele europene, 2-7 cu Hacken, antrenorul Dan Petrescu (57 de ani) a luat o pauză în meserie.

Deși este născut în București, Petrescu nu s-a întors în Capitală după ruperea contractului cu ardelenii, ci a rămas la Cluj. „Bursucul” își repară sănătatea șubrezită de ritmul nebun de meciuri din fotbalul actual: „Mie îmi place să muncesc, dar acum am nevoie să fac anumite tratamente, lucrez la sală, mă plimb prin parc în fiecare zi. O să vină și fetele pe la mine. Sunt în Cluj, unde am și foarte mulți prieteni. Fac ce n-am făcut toată viața: mă odihnesc puțin!”.

„Bursucul” nu duce lipsă de propuneri de a reveni în circuit. „Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan. I-am refuzat de la bun început pe toți. Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical! Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă”, a spus Petrescu pentru gsp.

De profesie medic generalist, Iuliu Mureșan, fost președinte la CFR Cluj în perioada 2001-2018, știe despre problemele de sănătate ale tehnicianului.

„Dan Petrescu, din câte știu eu, face tratament pentru problemele de sănătate pe care le are. Eu știu că se simte bine, mult mai bine. E pe drum cel bun. El nu poate să stea fără să muncească, nu e firea lui", a spus Iuliu Mureșan, pentru digisport.ro.