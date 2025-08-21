Liga Europa, play-off: Aberdeen - FCSB (ora 21.45). Probleme cu viza pentru trei fotbaliști. Craiova și CFR, testate în Conference League

După ce s-a calificat în play-off-ul Europa League în urma unei duble victorii cu Drita, scor general 6-3, următoarea adversară a celor de la FCSB va fi Aberdeen, formație din Scoția. Manșa-tur se va disputa acasă la adversara campioanei României, astăzi, de la ora 21.45 (meciul se poate vedea doar pe platforma Voyo). Returul se va desfășura o săptămână mai târziu, pe „Arena Națională”.

Echipa pregătită de către Elias Charalambous se află la un pas distanță de calificarea în faza grupelor, însă românii nu vor avea o misiune ușoară, având în vedere stilul de joc compact al scoțienilor.

Un eventual eșec trimite FCSB în grupa de Conference League. Astăzi se va disputa primul duel din istorie între cele două formații, iar publicațiile străine au analizat opțiunile de rezultat. Englezii de la Sportskeeda consideră că cele două formații vor remiza în primul duel din „dubla” de foc.

„Meciul de joi va marca prima întâlnire din istorie dintre Aberdeen și FCSB. Singura întâlnire anterioară a gazdelor cu o adversară românească în acțiune competitivă a avut loc în Cupa UEFA din 1981-82, când Aberdeen a jucat împotriva echipei Argeș Pitești, pe care au învins-o cu scorul general de 5-2 după două manșe! Chiar dacă Aberdeen deține avantajul jocului acasă, roș-albaștrii au pierdut doar un singur meci din cele patru disputate anterior. Continuăm să credem că se vor marca goluri, deci preconizăm o remiză. FCSB - Aberdeen, 2-2!", au scris britanicii.

Cine este Aberdeen FC

Clubul Aberdeen FC, la care a făcut istorie Sir Alex Ferguson, a luat naștere în anul 1903 pe tărâm scoțian, fiind unul dintre reperele fotbalului din Regat. Perioada de aur a grupării s-a scris în anii ’80, când Sir Alex Ferguson a transformat clubul într-o forță greu de ignorat: trei titluri naționale, patru Cupe ale Scoției și, mai presus de toate, triumfurile europene din 1983 – Cupa Cupelor și Supercupa Europei. Aberdeen revine în competițiile continentale grație succesului din Cupa Scoției, primul trofeu intern după mai bine de 10 ani. De la 2008 încoace, scoțienii au prins doar o singură fază de grupe, cea a Conference League, în sezonul 2023-2024. Startul sezonului în campionaul intern nu a fost deloc unul promițător pentru Aberdeen. Gruparea a bifat două eșecuri consecutive în campionat, 0-2 cu Hearts și același scor în fața campioanei Celtic.

Aliber a rămas acasă

FCSB anunță revenirea a trei jucători de bază în lotul „roș-albaștrilor”, chiar înainte de „dubla” cu scoțienii. Risto Radunovic și Adrian Șut s-au antrenat normal și urmează să fie introduși în teren, la partida cu Aberdeen. Deși s-a recuperat complet, Denis Alibec nu va face deplasarea în Scoția alături de lotul FCSB-ului. Problemele vin din altă parte. Radunovic, Ngezana și Alhassan pot rata Aberdeen - FCSB dintr-un motiv incredibil.

Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, susține că ei sunt în pericol să rateze „turul” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, însă nu din cauza unor accidentări. Risto Radunovic (33 de ani), Siyabonga Ngezana (28 de ani) și Baba Alhassan (25 de ani) sunt extracomunitari și riscă să nu obțină la timp viza pentru Scoția. Totuși, oficialii rămân încrezători că lucrurile se vor rezolva în timp util.

„Sunt 700 de bilete pentru noi. E o chestie foarte ciudată. În mod normal, se dă un link de plată. Noi trebuie să vindem doar cash, să venim cu bani din România și să vindem în lire sterline. E ceva alambicat. Ne-au dat o casă de bilete la stadion, în ziua meciului. Se vor face rezervări, vin oameni de la Londra probabil. Așa a fost și la Glasgow, nu îi poți scoate din tabieturile lor. Noi nici acum nu avem viză pentru extracomunitari. Nu puteam aplica pentru viză, nu știam dacă nu jucam în Scoția. Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan... Dar mai e o zi. Nu puteam face cerere dinainte, nu exista motiv. La noi nu e problemă, ne plătim fiecare viza, câte 16 pounds. E foarte frumos să mergi în Europa, dar ne costă charterul aproape 200.000 de euro! Plecăm cu un avion de lux. Am găsit oameni de la ambasada României la Londra și consulatul la Edinburgh dornici să ne ajute. Problema e că nu depinde de ei. Noi nu avem ce face! Am plătit taxele de urgență, ne-am făcut treaba”, spunea, marți seară, Mihai Stoica.

Programul de joi al echipelor românești

LIGA EUROPA - play-off

Aberdeen - FCSB ora 21.45

CONFERENE LEAGUE - play-off

Hacken - CFR Cluj ora 20.00

Bașakșehir - U Craiova ora 20.45