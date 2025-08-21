Șoc la CFR Cluj: Dan Petrescu și-a dat demisia, după 2-7 cu Hacken!

Antrenorul Dan Petrescu (57 de ani) și-a anunțat joi seară plecarea de la vicecampioana și deținătoarea Cupei României, CFR Cluj, după rușinea pățită în Suedia, 2-7 cu Hacken, în manșa-tur a pley-off-ului de Conference League.

Anunțul plecării a fost făcut chiar de tehnician, în cadrul conferinței de presă de după meci: „Îmi e rușine de rezultat. Acesta a fost ultimul meu meci. Plănuisem să mă retrag după meciul retur (28 august), dar mă retrag acum. Mi-e rușine de rezultat și, ca antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea.

În cei 25 de ani de când sunt antrenor, echipele mele nu au primit niciodată șapte goluri. Nici măcar cinci. Este o zi groaznică pentru mine și pentru club, spune el. Îmi pare rău pentru fani, pentru club, pentru toată România. Dar acesta este adevărul astăzi”, a declarat Dan Petrescu.

CFR stă rău și în Superligă, doar locul 13, cu 5 puncte în 5 etape de campionat. Adversara din Europa este echipă de locul 10 în Suedia.