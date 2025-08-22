CFR Cluj a ales deja înlocuitorul lui Dan Petrescu. Noul antrenor este în drum spre Galați, pentru meciul cu Oțelul

CFR Cluj a fost învinsă aseară cu 7-2 de Hacken, în prima manșă a play-offulului Europa League. Dan Petrescu și-a asumat imediat după partidă responsabilitatea, anunțând că demisionează și că nu se va mai prezenta la echipă începând de astăzi.

Ardelenii nu au stat pe gânduri și nu au apelat la intermediari, chemându-l de urgență pe italianul Andrea Mandorlini. Acesta se află în drum spre Galați, chiar dacă nu a recunoscut că va prelua banca tehnică a vicecampioanei. "Încă nu am vorbit cu nimeni de la club, așa că nu pot spune mai multe. Am văzut meciul și a fost o partidă stranie. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Am mai spus-o că iubesc Clujul și iubesc CFR", a spus peninsularul, pentru ProSport.

CFR Cluj îi pregătește contractul

Însă președintele Cristi Balaj a intervenit la scurt timp și a confirmat că italianul este în drum spre Galați, unde ardelenii întâlnesc duminică pe Oțelul. "Am vorbit cu domnul Varga și mi-a comunicat decizia, luase deja legătura cu Mandrolini. Dorește un antrenor care a câștigat trofee și a făcut performanțe. Rămâne doar să pregătim contractul. Mandorlini este în drum spre Galați. Atât timp cât nu e semnat contractul, se poate întâmpla orice, dar el își dorește", a spus Cristi Balaj la Fanatik.

Fost mare jucător al lui Inter, Andrea Mandorlini ajunge astfel la al treilea mandat pe banca clujenilor. El a mai pregătit pe CFR în sezonul 2009-2010, când a făcut tripla campionat-Cupă-Supercupa României, pentru ca în 2023/2024 să nu aibă același succes. Tehnicianul de 65 de ani a fost demis în ianuarie 2024, după o înfrângere cu codașa FC Botoșani, după un bilanț de 11 victorii, 9 egaluri și 7 înfrângeri în toate competițiile. În cariera sa, Mandorlini a antrenat echipe cu nume din Italia, printre care Atalanta, Bologna, Siena, Sassuolo, Verona sau Genoa.