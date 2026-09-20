 S-a „demodat” Mihai Stoica? Ce se întâmplă cu statutul oficialului la FCSB: „El poate se supără, e depășit!” | adevarul.ro
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S-a „demodat” Mihai Stoica? Ce se întâmplă cu statutul oficialului la FCSB: „El poate se supără, e depășit!”

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Înfrângerea cu 0-5 în fața Universității Craiova a adus noi discuții despre modul în care este condusă FCSB. După meci, Gigi Becali a vorbit și despre Mihai Stoica, actualul președinte al Consiliului de Administrație, și a transmis că acesta nu riscă să fie îndepărtat din cadrul clubului.

Mihai Stoica și Gigi Becali
Mihai Stoica și Gigi Becali Foto: Sportpictures

Patronul roș-albaștrilor a recunoscut însă că fotbalul s-a schimbat, iar atribuțiile lui Stoica ar putea avea nevoie de susținere suplimentară. Becali ia în calcul angajarea unor oameni noi care să contribuie la activitatea clubului, în special în zona transferurilor.

Becali: „Știu eu cât de specialist e el?”

În acest context, omul de afaceri a făcut și o comparație cu modul în care rivalii de la Universitatea Craiova își construiesc lotul. Chiar dacă a admis că sunt lucruri care trebuie îmbunătățite, Becali a precizat că nu se pune problema unei despărțiri de Mihai Stoica.

„Mihai are și el o vârstă. Știu eu cât de specialist e el? (n.r. Aveți dubii în legătură cu el?) E posibil... așa, ca și cunoștințe și istoria fotbalului e numărul 1, numai că e posibil și el să fie depășit de momentele astea. Eu i-am zis să aducă jucători, mi-am pus încrederea în el.

Eu i-am zis să ia jucători, dau bani oricât ar fi! Boutoutaou ba se driblează singur, ba nu știu ce. MM trebuia să facă cu departament și astea, dar el l-a luat pe Cernat. Văd că la Craiova s-a făcut... Facem staff mare, mă iau și eu după ei (de la Craiova). MM nu-și va pierde statutul niciodată cât va fi el, nu-l voi umili niciodată. Va avea locul pe care îl are cât trăiesc eu. El poate se supără, dar ăsta cred că e adevărul, că poate e și el demodat. El a adus jucători din liga a cincea. Nu mă pricep, sunt demodat în ce înseamnă fotbalul!”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Relație de „love-hate” între MM și FCSB

Mihai Stoica are o legătură de peste două decenii cu fotbalul românesc și, în special, cu FCSB. A ocupat de-a lungul timpului mai multe poziții de conducere la clubul bucureștean, printre care manager general, director sportiv și președinte al Consiliului de Administrație.

Prima sa perioadă la formația roș-albastră a fost între 2002 și 2007, iar din 2010 a revenit la club, cu mai multe întreruperi. Înainte de aventura la FCSB, Stoica a condus Oțelul Galați timp de un deceniu, între 1992 și 2002, în calitate de președinte.

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