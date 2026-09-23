 Navă civilă lovită de ruși în portul Odesa. Căpitanul a murit, restul echipajului a fost evacuat | adevarul.ro
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Navă civilă lovită de ruși în portul Odesa. Căpitanul a murit, restul echipajului a fost evacuat

Război în Ucraina
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O navă comercială străină a fost lovită de armata rusă în portul din regiunea Odesa. În urma atacului, căpitanul vasului, cetățean ucrainean, a murit. Nava naviga sub pavilionul statului Antigua și Barbuda.

Nave civile în apropiere de Odesa
Nave civile în apropiere de Odesa Foto: X@AntennaNews

Informația a fost transmisă miercuri dimineață, 23 septembrie, de Oleg Kiper, șeful administrației militare regionale Odesa.

Potrivit oficialului ucrainean, vasul era unul exclusiv comercial și se afla în port atunci când a fost lovit.

„A izbucnit un incendiu. Căpitanul navei, cetățean al Ucrainei, a murit. Restul echipajului a fost evacuat. Incendiul a fost lichidat”, a precizat Oleg Kiper.

Atacul a provocat pagube și în alte zone din regiunea Odesa. În cursul nopții, două depozite în care erau păstrate medicamente, produse de uz casnic și alimente au fost, de asemenea, atacate. Potrivit autorităților locale, pompierii au avut nevoie de câteva ore pentru a stinge incendiile.

Peste 160 de drone lansate asupra Ucrainei

Atacul asupra portului Odesa a avut loc în cadrul unui val mai amplu de lovituri rusești asupra Ucrainei.

În noaptea de 23 septembrie, forțele ruse au lansat 161 de drone de atac de diferite tipuri, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile ucrainene.

Forțele de apărare ale Ucrainei afirmă că au reușit să doboare sau să neutralizeze 119 dintre acestea.

Au fost raportate lovituri în 18 locații, în timp ce în alte opt zone au fost înregistrate căderi de fragmente provenite de la dronele interceptate.

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