Spania și-a „spălat păcatele” cu Arabia Saudită. Au dat uitării debutul rușinos și au făcut spectacol, 4-0, în etapa a doua a Grupei H

Spania a reacționat după pasul greșit făcut cu Insulele Capului Verde și a obținut prima victorie la Cupa Mondială, 4-0 cu Arabia Saudită, în etapa a doua a grupei H. Selecționerul Luis de la Fuente a schimbat patru titulari față de remiza albă de acum șase zile, iar mutările s-au dovedit inspirate.

Ibericii au dominat încă din start și au găsit rapid drumul spre gol

Spania și-a impus rapid superioritatea, iar primul gol a venit în minutul 11, când Lamine Yamal a finalizat o acțiune creată excelent de Oyarzabal. Pentru puștiul Barcelonei a fost prima reușită la un Campionat Mondial.

După evoluția dezamăgitoare din partida cu Insulele Capului Verde, Oyarzabal a fost unul dintre cei mai buni oameni ai ibericilor. Pe lângă pasa decisivă pentru Yamal, atacantul lui Real Sociedad a mai înscris de două ori într-un interval de numai trei minute, transformând meciul într-o formalitate.

Record pentru Oyarzabal

Criticat după prestația ștearsă din remiza cu Insulele Capului Verde, Oyarzabal a răspuns perfect împotriva Arabiei Saudite. Atacantul lui Real Sociedad a fost decisiv încă din prima repriză, oferindu-i mai întâi assist lui Yamal, apoi marcând de două ori în decurs de câteva minute. Astfel, el a devenit primul jucător din istoria Cupei Mondiale care contribuie la trei goluri (două reușite și o pasă decisivă) în primele 24 de minute ale unei partide.

La 3-0 la pauză, Luis de la Fuente a preferat să-i menajeze pe Oyarzabal și Yamal înaintea duelului cu Uruguay. Chiar și fără cei doi, Spania a continuat să domine și a ajuns la 4-0 imediat după reluare, după o fază începută de Cucurella și finalizată cu un autogol al lui Tambakti. Pe final, ibericii au redus ritmul, însă au mai trimis o dată mingea în poartă. Golul lui Ferran Torres din prelungiri a fost însă anulat după intervenția VAR, pentru o poziție de ofsaid.