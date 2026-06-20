Olanda a spulberat-o fără drept de apel pe Suedia, 5-1, și își consolidează poziția de lider în Grupa F. Show total la Houston

Olanda a oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de la Cupa Mondială și a învins categoric Suedia, scor 5-1, rezultat care o duce pe primul loc în grupa F, cu patru puncte după două etape.

Selecționata lui Ronald Koeman a început în forță și a rezolvat mare parte din ecuația meciului încă din prima repriză. Brian Brobbey a marcat de două ori (minutele 5 și 17), iar suedezii au avut și un gol anulat pentru offsaid, înainte de pauză.

La revenirea de la vestiare, Cody Gakpo a marcat, de asemenea, o dublă într-un interval de timp scurt (minutele 47 și 54) și a dus scorul la 4-0. Anthony Elanga a redus din diferență pentru nordici, însă Olanda a avut ultimul cuvânt, Summerville stabilind scorul final, 5-1, cu un șut de la marginea careului.

Deși Suedia a mizat pe jucători ofensivi precum Viktor Gyokeres și Anthony Elanga, echipa pregătită de Graham Potter nu a găsit soluții pentru a opri atacurile olandezilor, care au dominat clar partida disputată la Houston.

Clasamentul Grupei F