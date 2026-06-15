Spania s-a lovit de zidul Capului Verde la Atlanta! Ibericii au produs șocul cu o remiză, 0-0, în faza inaugurală la Mondial

Spania vs. Capul Verde a deschis programul Grupei H de la Campionatul Mondial, într-un meci disputat la Atlanta, pe arena Mercedes-Benz Stadium, care poate găzdui peste 71.000 de spectatori.

Din aceeași grupă mai fac parte Uruguay și Arabia Saudită, formații care se vor întâlni în cursul acestei nopți, de la ora 01:00, în celălalt meci al rundei inaugurale.

Spania s-a încurcat cu Capul Verde

Spania a controlat jocul încă din primele minute și a avut posesia majoritatea timpului, însă s-a lovit de o defensivă bine organizată a celor din Capul Verde și de forma excelentă a portarului Vozinha. Prima ocazie mai importantă a venit în minutul 16, când Pedri a șutat de la distanță, dar fără probleme pentru portar. Capul Verde a răspuns prin câteva încercări timide, însă fără să-l pună serios la încercare pe Unai Simon.

Cea mai mare șansă de gol a reprizei s-a consumat în minutul 39. Ferran Torres a trimis cu capul în transversală, iar la faza următoare Vozinha a avut o intervenție spectaculoasă la lovitura de cap a lui Oyarzabal, păstrând scorul egal.

Pe finalul reprizei, Spania a forțat deschiderea scorului. În minutul 45, Ferran Torres a ratat o nouă oportunitate importantă, iar în minutul 45+2 Vozinha a reușit încă o paradă salvatoare la lovitura de cap a lui Laporte. Astfel, la pauză scorul a rămas surprinzător 0-0, deși Spania a dominat clar jocul și și-a creat cele mai mari ocazii, în timp ce portarul Vozinha a fost omul primei reprize.

Pe final, defensiva Capului Verde a rezistat eroic

Spania a controlat și repriza secundă, dar a continuat să sufere la capitolul eficiență. Fabian Ruiz (min. 51 și 57) și Oyarzabal (min. 53) au încercat să creeze pericol, însă fără rezultat.

În minutul 71 au intrat Lamine Yamal și Mikel Merino, în încercarea de a revitaliza jocul ofensiv al ibericilor. Merino a avut o ocazie bună în minutul 73, iar Cucurella a ratat o șansă importantă în minutul 82, când a trimis cu capul direct în Vozinha.

Joao Paulo l-a blocat pe Yamal în minutul 85, iar Oyarzabal a fost oprit în ultimul moment în minutul 88. Africanii au fost aproape să dea lovitura pe contraatac în minutul 90, însă Unai Simon a intervenit sigur. În cele din urmă, Spania nu a găsit golul victoriei, iar Capul Verde a obținut un rezultat surprinzător după o prestație defensivă excelentă.