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În febra Mondialului, șeful fotbalului brazilian și-a dus amanta într-o escapada luxoasă, pe banii Federației. A zburat, apoi, la soție în Mexic

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Campionatul Mondial 2026
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Samir Xaud, președintele în vârstă de 42 de ani al Federației braziliene, a ajuns în centrul atenției presei la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada din cauza unor informații legate de viața sa privată și de modul în care ar fi gestionat o deplasare recentă.

Samir Xaud, președintele Federației Braziliene de Fotbal Foto/ Imago
Samir Xaud, președintele Federației Braziliene de Fotbal Foto/ Imago

Potrivit jurnaliștilor brazilieni, oficialul, care este medic de profesie, ar fi organizat o călătorie la New York înainte de a se deplasa la turneul final, unde ar fi stat mai multe zile într-un hotel de lux împreună cu o femeie, în timp ce cheltuielile ar fi fost acoperite prin intermediul Federației.

Potrivit presei braziliene, femeia implicată în acest caz ar fi antreprenoarea de fitness Camila Cristina Andrade, care ar fi petrecut opt zile la începutul lunii iunie într-un hotel de lux din Manhattan, cazarea fiind rezervată, potrivit surselor, pe numele lui Samir Xaud și costând aproximativ 11.500 de dolari. Ulterior, cei doi ar fi fost surprinși de paparazzi la un restaurant exclusivist din apropierea Central Park, frecventat de vedete.

Camila Cristina Andrade Foto/Instagram
Camila Cristina Andrade Foto/Instagram

Ulterior, acesta a continuat programul oficial al competiției în Mexic, unde s-a reunit cu soția sa, Natalia, cu care este căsătorit de două decenii și are trei copii. Presa mai notează că nu ar fi vorba despre un episod izolat, fiind ridicate întrebări legate de modul în care au fost folosite fondurile instituției.

„CBF respingeinformațiile publicate!”

Federația braziliană de fotbal a respins acuzațiile potrivit cărora președintele Samir Xaud ar fi utilizat fondurile instituției în scopuri personale, după apariția unor informații în presa internațională. Ca reacție, CBF a transmis un comunicat oficial în care a negat orice neregulă financiară sau utilizare necorespunzătoare a bugetului instituției de către conducere.

„Confederația Braziliană de Fotbal (CBF) respinge informațiile publicate de portalul Léo Dias privind presupusa utilizare abuzivă a fondurilor federației. Toate cheltuielile organizației sunt legate exclusiv de activitățile instituționale ale CBF. Cheltuielile personale ale oficialilor săi sunt suportate chiar de către oficiali!”, a transmis Confederația Braziliană de Fotbal.

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