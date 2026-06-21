Japonia a făcut spectacol cu Tunisia, sub privirile lui Istvan Kovacs, 4-0. Africanii sunt OUT de la Mondial!

Tunisia - Japonia, al doilea meci al etapei a doua din Grupa F și partida cu numărul 1000 din istoria Campionatului Mondial, s-a încheiat cu victoria clară a asiaticilor, scor 4-0. Totodată, confruntarea a marcat debutul arbitruluu român, Istvan Kovacs, la turneul final din SUA, Canada și Mexic. El a condus confruntarea de la centru.

Ambele reprezentative căutau primul succes la această ediție

Tunisia venea după eșecul drastic cu Suedia, 1-5,rezultat care a provocat schimbări importante pe banca tehnică. Sabri Lamouchi a fost înlocuit de Herve Renard, chemat să redreseze situația.

În schimb, Japonia venea cu un moral ridicat, după ce oferise unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale primei etape. Asiaticii au reușit să smulgă o remiză, 2-2, în duelul cu Olanda, confirmând forma bună și ambițiile de a merge mai departe în competiție.

Tunisia nu a avut șanse în fața japonezilor

Japonia a intrat excelent în meci și a cerut penalty încă din primele minute, după un duel în careu la Ueda, însă Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue. Replica tunisienilor a venit imediat prin Hannibal Mejbri, care a trimis puțin peste poartă.

Asiaticii au deschis rapid scorul, în minutul 4, când Kamada a finalizat o acțiune construită de Nakamura. Presiunea japonezilor a continuat, iar o fază controversată a avut loc în minutul 12, când Tomiyasu a fost la câțiva milimetri de gol, dar verificarea VAR a confirmat că mingea nu a depășit complet linia porții. Dominarea Japoniei a fost răsplătită din nou înainte de pauză, Ueda majorând avantajul la 2-0 cu un șut precis de la marginea careului.

Japonia și-a asigurat victoria fără emoții

Tunisia a încercat să schimbe cursul jocului după pauză, dar tot japonezii au controlat ostilitățile. În minutul 69, Ito a închis practic meciul, finalizând un contraatac rapid pentru 3-0. Ueda a stabilit scorul final în minutul 84, când a reușit dubla cu o lovitură de cap.

Japonia s-a impus categoric, 4-0, și a obținut primul succes la această ediție a Cupei Mondiale, apropiindu-se serios de calificarea în 16-imi. De partea cealaltă, Tunisia a rămas fără niciun punct după două etape și și-a încheiat aventura la turneul final înaintea ultimului meci din grupă, contra Olandei.