Verdict categoric după ce viitoarea rivală a României, din Liga Națiunilor, a fost spulberată la Mondial. Slăbiciunile Suediei, asul din mâneca lui Hagi

Suedia, una dintre viitoarele adversare ale României din Liga Națiunilor, a suferit o înfrângere severă la Cupa Mondială 2026, fiind învinsă categoric de Olanda, scor 1-5, în a doua etapă a fazei grupelor.

După succesul cu același scor obținut împotriva Tunisiei la debut, nordicii vor juca totul pentru calificare în ultima rundă, contra Japoniei.

Evoluția echipei lui Graham Potter a fost analizată și de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, care a remarcat problemele suedezilor în jocul pe flancuri.

„În apărare... nu s-au gândit deloc bine!”

România va întâlni Suedia în toamnă, pe 25 septembrie în deplasare și pe 5 octombrie pe teren propriu, într-o grupă de Nations League din care mai fac parte Bosnia și Polonia.

„Au, într-adevăr, jucători de mare calitate de la mijloc în sus, dar în apărare... Sunt expuși pe benzi, da, dar nu s-au gândit deloc bine, că aveau acolo Gakpo, Dumfries, a fost deranj. Nu merg la meciuri, nu, avem treabă pe aici cu loturile naționale și cu juniorii. Gică Hagi debutează foarte mulți jucători, asta e foarte bine.

Liga Națiunilor este un moment de tranziție pentru competiția principală, deoarece va urma calificarea pentru EURO. Uitați-vă cu ce ușurință ajung la poartă echipele mari care fac un pressing avansat. Dacă e să câștigi mingea prin pressing, din două-trei pase ești la poarta adversă!”, a declarat Mihai Stoichiță, conform digisport.ro.

Programul complet al României: