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Verdict categoric după ce viitoarea rivală a României, din Liga Națiunilor, a fost spulberată la Mondial. Slăbiciunile Suediei, asul din mâneca lui Hagi

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Suedia, una dintre viitoarele adversare ale României din Liga Națiunilor, a suferit o înfrângere severă la Cupa Mondială 2026, fiind învinsă categoric de Olanda, scor 1-5, în a doua etapă a fazei grupelor.

Gică Hagi, alături de staff-ul tehnic al României Foto/FRF
Gică Hagi, alături de staff-ul tehnic al României Foto/FRF

După succesul cu același scor obținut împotriva Tunisiei la debut, nordicii vor juca totul pentru calificare în ultima rundă, contra Japoniei.

Evoluția echipei lui Graham Potter a fost analizată și de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, care a remarcat problemele suedezilor în jocul pe flancuri.

„În apărare... nu s-au gândit deloc bine!”

România va întâlni Suedia în toamnă, pe 25 septembrie în deplasare și pe 5 octombrie pe teren propriu, într-o grupă de Nations League din care mai fac parte Bosnia și Polonia.

Au, într-adevăr, jucători de mare calitate de la mijloc în sus, dar în apărare... Sunt expuși pe benzi, da, dar nu s-au gândit deloc bine, că aveau acolo Gakpo, Dumfries, a fost deranj. Nu merg la meciuri, nu, avem treabă pe aici cu loturile naționale și cu juniorii. Gică Hagi debutează foarte mulți jucători, asta e foarte bine.

Liga Națiunilor este un moment de tranziție pentru competiția principală, deoarece va urma calificarea pentru EURO. Uitați-vă cu ce ușurință ajung la poartă echipele mari care fac un pressing avansat. Dacă e să câștigi mingea prin pressing, din două-trei pase ești la poarta adversă!, a declarat Mihai Stoichiță, conform digisport.ro.

Programul complet al României:

  • Suedia - România, 25 septembrie (21:45);
  • România - Bosnia și Herțegovina, 28 septembrie (21:45);
  • Polonia - România, 2 octombrie (21:45);
  • România - Suedia, 5 octombrie (21:45);
  • România - Polonia, 14 noiembrie (21:45);
  • Bosnia și Herțegovina - România, 17 noiembrie (21:45).

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