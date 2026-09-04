Sorana Cîrstea, între România și Dubai. De ce a ales sportiva să se pregătească peste hotare

Născută la București și crescută la Târgoviște, Sorana Cîrstea a rămas profund legată de România, chiar dacă viața de sportivă a purtat-o în ultimii ani către Dubai. Părinții ei continuă să locuiască la Târgoviște, orașul în care tenismena și-a petrecut o parte importantă a copilăriei.

Sorana Cîrstea Foto: Instagram

La 36 de ani, Sorana și-a ales Dubaiul drept loc de trai, o destinație preferată de tot mai mulți români. Orașul din Emiratele Arabe Unite îi oferă, în același timp, condiții foarte bune pentru pregătirea sportivă, iar infrastructura modernă a fost unul dintre motivele pentru care a optat să se stabilească acolo.

„Pe hartă, în orice colț al lumii, am români la meciul meu!”

Chiar dacă trăiește departe de țară, Sorana Cîrstea nu și-a pierdut niciodată legătura cu România. Tenismena se bucură de o susținere importantă din partea fanilor români și vorbește cu mândrie despre originile sale. Oriunde ar concura, românii îi sunt alături, iar această legătură reprezintă una dintre constantele carierei sale.

„Nu contează unde te-ai uita pe hartă, orice colț al ei ai atinge, aș avea români la meciul meu de acolo. E un sentiment minunat să vezi steagurile, să auzi oamenii cum te sprijină. Este unul dintre motivele pentru care încă joc tenis și încă iubesc acest sport. Sunt mândră că sunt româncă!”, a spus Sorana Cîrstea, conform Tennis Channel.

„Când te apuci de tenis, visul tău este să câștigi un titlu acasă!”

Sorana Cîrstea se numără printre cele mai importante jucătoare de tenis din România, iar unul dintre cele mai valoroase trofee ale carierei sale a venit chiar pe teren propriu. În 2026, sportiva a câștigat Transylvania Open, după ce a învins-o în finală pe Emma Răducanu, într-un meci care a durat o oră și patru minute. Victoria i-a adus Soranei Cîrstea un premiu de 37.390 de dolari. Pentru sportivă, succesul de la Cluj are o însemnătate aparte, fiind legat de România și de ultima sa participare la Transylvania Open.

„Când te apuci de tenis, visul tău e să câștigi un titlu acasă, în țara ta. E greu să descriu energia, bucuria și cât de mândră am fost în acel moment. Am spus, dacă ar fi trebuit să mă retrag după acel turneu, aș fi fost împăcată. Va rămâne pentru totdeauna cea mai bună săptămâna din viața mea!”, a mai spus sportiva, conform sursei menționate anterior.

Dubaiul nu este însă străin de numele mari din sportul românesc. Și Simona Halep deține o locuință în acest oraș și își împarte timpul între România și Emiratele Arabe Unite. De asemenea, fiica lui Ion Țiriac și familia acesteia au ales Dubaiul ca loc de reședință.