Sorana Cîrstea a pierdut la Hong Kong. Se va retrage campioana?

Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA) a pierdut (2-6, 3-6) meciul cu Alexandra Shubladze (21 de ani, 136 WTA), în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong. Românca a anunțat în urmă cu ceva timp că la sfârșitul acestui an va agăța racheta-n cui.

Sorana Cîrstea a avut un an foarte bun în circuitul mondial al tenisului Foto: EPAImages

Meciul a fost dominat de rusoaică. Aceasta s-a detașat la 4-0 în primul set, adjudecat cu 6-2 chiar dacă Sorana a avut duă mingi de break și a salvat trei de set. În al doilea, Shubladze a condus cu 3-1, a fost egalată, iar apoi s-a desprins decisiv, impunându-se cu 6-3.

Este de remarcat faptul că jucătoarea din Rusia ocupa locul 136 în ierarhia WTA înaintea acestei partide. Shubladze a acces în semifinale venind din calificări.

Meciul a durat 87 de minute. Pentru calificarea în sferturile de finală, Sorana Cîrstea va obține 7.025 de dolari şi 54 de puncte WTA.

Dacă va respecta ceea ce a anunțat în urmă cu câteva luni, Sorana Cîrstea se va retrage la finalul acestui an.

Cine este Sorana-Mihaela Cîrstea

- s-a născut în 7 aprilie 1990, la București

- are 59 kg la 1,76 m

- porecla sa este „Sori”

- este o jucătoare profesionistă de tenis dub 2006

- la simplu, a avut cea mai bună clasare a sa locul 15 WTA, în 14 septembrie 2026

- poziția actuală: 15 WTA

- la dublu, a atins locul 35 mondial, în 9 martie 2009

- poziția actuală la dublu: 804 WTA

- titluri WTA la simplu: Tașkent 2008, Istanbul 2021, Cleveland 2025, Cluj 2026

- finale WTA la simplu: Budapesta 2007, Toronto 2013, Tașkent 2019, Strasbourg 2021

- titluri WTA la dublu: Fes 2008, Luxemburg 2008, Estoril 2010, Dallas 2011, Lugano 2019, Madrid 2025

- finale WTA la dublu: New Haven 2008, Barcelona 2009, Fes 2009, Budapesta 2010, Tainjin 2014

- la turneele de mare șlem a ajuns până în sferturile de finală la Roland Garros, în 2009, și la US Open, în 2023

- a obținut din tenis 13.169.936 de dolari

- a disputat finala Cupei Rogers în 2013

- a reușit victorii cu 13 jucătoare din Top 10: Jelena Janković, Anna Chakvetadze, Caroline Wozniacki, Francesca Schiavone, Sam Stosur, Vera Zvonareva, Marion Bartoli, Angelique Kerber, Petra Kvitová, Li Na, Sara Errani, Karolína Plíšková, Caroline Garcia și Arina Sabalenka

- raport victorii / înfrângeri la simplu: 611-451

- titluri WTA la simplu: 4

- raport victorii / înfrângeri la dublu: 165-135

- titluri WTA la dublu: 7

- a participat la Jocurile Olimpice din 2008 și 2012

- domiciliul ei (în acte) a fost la Târgoviște, orașul natal al părinților ei

- a fost inițiată în tenis la 4 ani de către mama ei

- idolii săi au fost Steffi Graf și Roger Federer

- limbi vorbite: româna, engleza, spaniolă și franceza