Sorana Cîrstea a pierdut la Hong Kong. Se va retrage campioana?
Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA) a pierdut (2-6, 3-6) meciul cu Alexandra Shubladze (21 de ani, 136 WTA), în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong. Românca a anunțat în urmă cu ceva timp că la sfârșitul acestui an va agăța racheta-n cui.
Meciul a fost dominat de rusoaică. Aceasta s-a detașat la 4-0 în primul set, adjudecat cu 6-2 chiar dacă Sorana a avut duă mingi de break și a salvat trei de set. În al doilea, Shubladze a condus cu 3-1, a fost egalată, iar apoi s-a desprins decisiv, impunându-se cu 6-3.
Este de remarcat faptul că jucătoarea din Rusia ocupa locul 136 în ierarhia WTA înaintea acestei partide. Shubladze a acces în semifinale venind din calificări.
Meciul a durat 87 de minute. Pentru calificarea în sferturile de finală, Sorana Cîrstea va obține 7.025 de dolari şi 54 de puncte WTA.
Dacă va respecta ceea ce a anunțat în urmă cu câteva luni, Sorana Cîrstea se va retrage la finalul acestui an.
Cine este Sorana-Mihaela Cîrstea
- s-a născut în 7 aprilie 1990, la București
- are 59 kg la 1,76 m
- porecla sa este „Sori”
- este o jucătoare profesionistă de tenis dub 2006
- la simplu, a avut cea mai bună clasare a sa locul 15 WTA, în 14 septembrie 2026
- poziția actuală: 15 WTA
- la dublu, a atins locul 35 mondial, în 9 martie 2009
- poziția actuală la dublu: 804 WTA
- titluri WTA la simplu: Tașkent 2008, Istanbul 2021, Cleveland 2025, Cluj 2026
- finale WTA la simplu: Budapesta 2007, Toronto 2013, Tașkent 2019, Strasbourg 2021
- titluri WTA la dublu: Fes 2008, Luxemburg 2008, Estoril 2010, Dallas 2011, Lugano 2019, Madrid 2025
- finale WTA la dublu: New Haven 2008, Barcelona 2009, Fes 2009, Budapesta 2010, Tainjin 2014
- la turneele de mare șlem a ajuns până în sferturile de finală la Roland Garros, în 2009, și la US Open, în 2023
- a obținut din tenis 13.169.936 de dolari
- a disputat finala Cupei Rogers în 2013
- a reușit victorii cu 13 jucătoare din Top 10: Jelena Janković, Anna Chakvetadze, Caroline Wozniacki, Francesca Schiavone, Sam Stosur, Vera Zvonareva, Marion Bartoli, Angelique Kerber, Petra Kvitová, Li Na, Sara Errani, Karolína Plíšková, Caroline Garcia și Arina Sabalenka
- raport victorii / înfrângeri la simplu: 611-451
- titluri WTA la simplu: 4
- raport victorii / înfrângeri la dublu: 165-135
- titluri WTA la dublu: 7
- a participat la Jocurile Olimpice din 2008 și 2012
- domiciliul ei (în acte) a fost la Târgoviște, orașul natal al părinților ei
- a fost inițiată în tenis la 4 ani de către mama ei
- idolii săi au fost Steffi Graf și Roger Federer
- limbi vorbite: româna, engleza, spaniolă și franceza