Sorana Cîrstea, imperială la Hong Kong! Românca s-a calificat în sferturi și a stabilit un nou record personal

Sorana Cîrstea continuă parcursul bun de la turneul WTA 250 din Hong Kong. Românca a trecut de americanca Mary Stoiana, în două seturi, cu 7-5, 6-1, și și-a câștigat locul între cele mai bune opt jucătoare ale competiției.

Sorana Cîrstea continuă la Hong Kong Foto: Profimedia

Succesul are o semnificație aparte pentru sportiva în vârstă de 36 de ani, care a anunțat în decembrie 2025 că intenționează să se retragă la finalul sezonului. Astfel, fiecare apariție pe teren ar putea face parte din ultimele sale turnee ca jucătoare profesionistă.

Partida cu Mary Stoiana, ocupanta locului 114 WTA, nu a început deloc ușor pentru româncă. Deși era principala favorită a turneului, Cîrstea s-a văzut condusă cu 5-2 în primul set, iar americanca a fost aproape să câștige actul inaugural.

Sorana nu a cedat însă și a schimbat complet cursul jocului

A câștigat următoarele cinci game-uri, întorcând scorul la 7-5 după 56 de minute. În setul secund, diferența dintre cele două a devenit mult mai clară: românca a dominat schimburile și s-a impus cu 6-1. Stoiana a reușit un break, dar nu a putut menține ritmul.

Dincolo de calificare, victoria îi aduce Soranei și o bornă importantă: a ajuns la 40 de meciuri câștigate în circuitul WTA în acest sezon. Este cel mai bun bilanț al carierei sale, peste cele 32 de succese înregistrate în 2013.

Următorul obstacol va fi rusoaica Alexandra Shubladze, în vârstă de 21 de ani și aflată pe locul 136 mondial. Cele două se vor întâlni vineri, 6 noiembrie, într-un meci programat să înceapă nu înainte de ora 10:30.

„Mi-am zis să fiu solidă, să nu-i ofer niciun punct gratuit!”

„A fost un meci dificil, ea a început partida jucând extrem de bine, iar eu am fost nevoită să mă mobilizez și să-mi găsesc resursele pentru a câștiga acel prim set. Aceea a fost cheia de fapt, am reușit apoi să joc cu mai multă libertate. Dar vreau să o felicit pe Mary, a făcut un meci foarte bun.

La 5-2 mi-am zis că trebuie să fiu mai solidă, să nu-i ofer niciun punct gratuit și să o fac să muncească din greu pentru fiecare punct. Doar am vrut să rămân în meci, dar m-a ajutat și serviciul în momentele importante. A fost foarte bine pentru mine să obțin câte un punct ușor din când în când!”, a spus Sorana Cîrstea, la interviul de pe teren, la finalul partidei.