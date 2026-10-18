 Sorana Cîrstea poate încheia anul în forță! Miza uriașă a ultimelor trei turnee | adevarul.ro
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Sorana Cîrstea poate încheia anul în forță! Miza uriașă a ultimelor trei turnee

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Sorana Cîrstea se pregătește pentru un nou turneu, de această dată la Ningbo, în China. Românca are parte de un tablou care îi poate permite să avanseze în primele tururi, însă adversarele devin tot mai dificile pe măsură ce se apropie de fazele finale ale competiției.

Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea Foto: EPA

Prima provocare va fi o jucătoare venită din calificări. În cazul unui succes, Cîrstea va lupta pentru un loc în sferturile de finală cu Sara Bejlek sau Xiyu Wang. Dacă va continua să câștige, românca ar putea da peste Iga Swiatek în sferturi, un test mult mai complicat. Nici drumul spre finală nu ar fi simplu. În semifinale, printre posibilele adversare se numără Marta Kostyuk, Ekaterina Alexandrova, Elise Mertens, Leylah Fernandez, Daria Kasatkina și Hanyu Guo, în funcție de rezultatele din rundele anterioare, conform flashscore.ro.

Pentru Sorana, turneul are și o semnificație aparte, fiind prima participare la Ningbo după cea din 2023. Atunci, românca a ajuns până în optimi, unde a fost eliminată de Katerina Siniakova. Cîrstea este singura jucătoare din România aflată în top 100 mondial care continuă să evolueze în acest sezon. Astfel, competiția din China reprezintă o nouă oportunitate pentru ea de a încheia anul cu rezultate bune.

Românca poate încheia sezonul în top 15 mondial

Sorana Cîrstea mai are trei turnee de disputat în acest an, la Ningbo, Tokyo și Hong Kong. Ultima competiție va fi cea de la Hong Kong, după care românca va decide dacă va continua să joace și în 2027 sau se va retrage din tenis, așa cum a anunțat anterior. Dacă va alege să continue, va trebui să se înscrie și la turneele din Australia care preced Australian Open.

Până atunci, sportiva din România are șansa de a urca în clasamentul mondial. Cîrstea se află pe locul 17 în ierarhia WTA live și poate ajunge până pe poziția a 15-a, pe care a mai ocupat-o în septembrie. Un avantaj important este că nu are puncte de apărat la turneele rămase, astfel că rezultatele bune i-ar putea aduce un salt în clasament. Pentru a urca două poziții, Sorana trebuie să aibă evoluții solide la competițiile din finalul sezonului și să le depășească în clasament pe Victoria Mboko și Elise Mertens. Un rezultat precum calificarea în semifinale sau în finală ar putea conta decisiv în această luptă.

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